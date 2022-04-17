Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

17.04.2022 12:04
Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Siirt'te şüphe üzerine durdurulan şahsın üst aramasında iki parça halinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Siirt'te şüphe üzerine durdurulan şahsın üst aramasında iki parça halinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Siirt Kurtalan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezi Kültür Mahallesi 304. Sokak üzerinde şüpheli şahıs durdurdu. Şüpheli şahıs E.T'nin üst aramasında iki parça halinde 6,7 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Yapılan kontrollerde şahsın 2 hırsızlık olayından aranması olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri devam ettiği belirtildi. - SİİRT

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Uyuşturucu, Narkotik, Kurtalan, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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