Şüpheli Apartmana Girdi, Kuşları Çaldı

Şüpheli Apartmana Girdi, Kuşları Çaldı
03.01.2026 23:49
Adana'da kasklı kişi, asansörde idrarını yaptıktan sonra hobi kuşlarını çaldı. Polisi harekete geçti.

ADANA'da başında kaskla bir apartmana giren kimliği belirsiz şüphelinin, asansörde idrarını yaptıktan sonra binanın damında hobi amaçlı beslenen kuşları çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Ocak'ta Sarıçam ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen başında motosiklet kaskı bulanan şüpheli, apartmana girdikten sonra asansöre binerek idrarını yaptı. Ardından binanın damına çıkan şüpheli, Uğur Kaygısız'ın hobi amaçlı beslediği kuşlarını çaldı. O anlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili Uğur Kaygısız'ın suç duyurusunda bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

