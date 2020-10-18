Şüpheli şahsın çantasından çeşit çeşit uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Şüpheli şahsın çantasından çeşit çeşit uyuşturucu çıktı

18.10.2020 14:01

Şüpheli şahsın çantasından çeşit çeşit uyuşturucu çıktı Elazığ'da polisin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmada 1 şüpheli gözaltına alındı, çantasından kokain, hap ve esrarla birlikte tabanca çıktı.

Şüpheli şahsın çantasından çeşit çeşit uyuşturucu çıktı

ELAZIĞ - Elazığ'da polisin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmada 1 şüpheli gözaltına alındı, çantasından kokain, hap ve esrarla birlikte tabanca çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik olarak çalışma yaptı. Yapılan çalışmada durdurulan bir yolcu otobüsü içerisinde yapılan kontrol sırasında şüpheli görülen Ö.T.'nün çantasında arama yapıldı. Yapılan aramada, 127 gram taş kokain, 5 gram toz kokain ve çeşitli miktarlarda esrar, hap ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli Ö.T., bugün adliyeye sevk edildi.

Şüpheli şahsın çantasından çeşit çeşit uyuşturucu çıktı
Şüpheli şahsın çantasından çeşit çeşit uyuşturucu çıktı
Şüpheli şahsın çantasından çeşit çeşit uyuşturucu çıktı
Şüpheli şahsın çantasından çeşit çeşit uyuşturucu çıktı

Uyuşturucu, Elazığ, Kokain, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şüpheli şahsın çantasından çeşit çeşit uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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