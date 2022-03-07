Süratle ilerleyen otomobil biri polis olmak üzere 2 kişiyi hayattan kopardı - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde birkaç gün önce, yakınlarında maddi hasarlı bir kaza meydana gelmiş ve kaza yerine polis memurları Ferhat Kantarcı (41) ve Eyüp Saz (26) intikal etmişti.

POLİSLERİN VE VATANDAŞLARIN ARASINA DALDI

Polis memurları Ferhat Kantarcı ve Eyüp Saz'ın minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu yaşanan maddi hasarlı kazayı inceledikleri esnada Mehmet R.D., idaresindeki 02 RA 722 plakalı otomobil kaza yerine hızla girerek, polislerin ve vatandaşların arasına dalmıştı.

BİR POLİSİN ŞEHİT OLDUĞU OLAY KAMERADA

Otomobilin polislerin ve vatandaşların arasına dalma anı ise kameralara saniye saniye yansıdı. Yaşanılan feci olayda polis memurlarından Eyüp Saz, Ferhat Kantarcı, vatandaşlardan ise Ahmet Balıkçı (51), Hüseyin Kavak ve Yasin Kavak yaralanmış Kahta ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan polis memuru Eyüp Saz ile vatandaşlardan Ahmet Balıkçı yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetmişti.