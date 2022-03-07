Süratle ilerleyen otomobil biri polis olmak üzere 2 kişiyi hayattan kopardı - Son Dakika
Üye Girişi

Süratle ilerleyen otomobil biri polis olmak üzere 2 kişiyi hayattan kopardı

07.03.2022 22:03

Adıyaman'da gerçekleşen kazanın yanında bulunan polislerin ve vatandaşların arasına bir otomobil hızla daldı. Saniye saniye görüntülenen kazada biri polis olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde birkaç gün önce, yakınlarında maddi hasarlı bir kaza meydana gelmiş ve kaza yerine polis memurları Ferhat Kantarcı (41) ve Eyüp Saz (26) intikal etmişti.

POLİSLERİN VE VATANDAŞLARIN ARASINA DALDI

Polis memurları Ferhat Kantarcı ve Eyüp Saz'ın minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu yaşanan maddi hasarlı kazayı inceledikleri esnada Mehmet R.D., idaresindeki 02 RA 722 plakalı otomobil kaza yerine hızla girerek, polislerin ve vatandaşların arasına dalmıştı.

Süratla kalabalığın içine dalan otomobilin polisi şehit ettiği anlar kamerada

BİR POLİSİN ŞEHİT OLDUĞU OLAY KAMERADA

Otomobilin polislerin ve vatandaşların arasına dalma anı ise kameralara saniye saniye yansıdı. Yaşanılan feci olayda polis memurlarından Eyüp Saz, Ferhat Kantarcı, vatandaşlardan ise Ahmet Balıkçı (51), Hüseyin Kavak ve Yasin Kavak yaralanmış Kahta ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan polis memuru Eyüp Saz ile vatandaşlardan Ahmet Balıkçı yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetmişti.

Süratla kalabalığın içine dalan otomobilin polisi şehit ettiği anlar kamerada
YORUMLAR
500
Son dakika haber... Trafik kazasında 1 polis yaralandı Son dakika haber... Trafik kazasında 1 polis yaralandı Otomobil ters döndü Otomobil ters döndü

Adıyaman, Otomobil, Polis, Eyüp, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Süratle ilerleyen otomobil biri polis olmak üzere 2 kişiyi hayattan kopardı - Son Dakika


Son Dakika
21:41 TFF'den yayın ihalesi açıklaması! Saran Group ve TRT'yi imzaya davet etti
21:23 Burak Elmas'tan Fatih Terim ve eşine davet! Barcelona'da buzlar eriyecek
21:03 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 132 kişi hayatını kaybetti, 34 bin 343 yeni vaka tespit edildi
21:01 3 saat süren Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri bitti! Açıklama bekleniyor
20:37 Fenerbahçe-Trabzonspor maçının yankıları devam ediyor! Erman Toroğlu canlı yayında sinirlerine hakim olamadı
20:34 Canlı yayında büyük gaf! Ebru Şancı'dan Serenay Sarıkaya'ya ayı benzetmesi
20:13 Dev karşılaşma! Beşiktaş evinde Başakşehir'i ağırlıyor
19:48 Kar kapıda! Meteoroloji 5 gün sürecek soğuk hava dalgası için uyardı
19:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Azak Denizi'nde bekletilen 30 yağ gemisi Türkiye'ye gelecek
19:38 Mesut Özil'in Trabzonspor maçındaki görüntüsü taraftarı delirtti! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 22:08:09. #1.11#
SON DAKİKA: Süratle ilerleyen otomobil biri polis olmak üzere 2 kişiyi hayattan kopardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement