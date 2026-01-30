Sürdürülebilir Çevre Lideri Kampı Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Sürdürülebilir Çevre Lideri Kampı Başlatıldı

Sürdürülebilir Çevre Lideri Kampı Başlatıldı
30.01.2026 18:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÖRAV ve Dow Türkiye, öğretmenlere sürdürülebilirlik eğitimi veren kamp düzenledi, sertifikalar verildi.

Garanti BBVA'nın kurucusu ve daimi destekçisi olduğu Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) ve ve Dow Türkiye işbirliğiyle "Sürdürülebilir Çevre Lideri Kampı" düzenlendi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleştirilen kampa, İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Erzurum, Tekirdağ, Muğla, Çanakkale ve Balıkesir'den 19 öğretmen ve 5 ÖRAV eğitimcisi mentor katıldı.

ÖRAV ile Dow Türkiye işbirliğinde hayata geçirilen kampta katılımcılar, sürdürülebilir çevre, etkinlik tasarımı, geri bildirim mekanizmaları ve çevresel farkındalık konularını ele aldı.

Oturumlarda öğretmenler, sürdürülebilir çevre liderliği yaklaşımıyla etkinlikler tasarlarken, bu çalışmalar grup seanslarıyla değerlendirildi. Program sonunda öğretmenlere "Sürdürülebilir Çevre Lideri Sertifikası" verildi.

"Sürdürülebilirlik, geleceği sorumlulukla düşünmeyi gerektiriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖRAV Genel Müdürü Arzu Atasoy, sürdürülebilirliğin yalnızca bugünü değil geleceği de sorumlulukla düşünmeyi gerektirdiğini belirtti.

Öğretmenlerin bu dönüşümde aktif birer lider olmasını önemsediklerini aktaran Atasoy, "Dow Türkiye işbirliğiyle ilk kez hayata geçirdiğimiz Sürdürülebilir Çevre Lideri Kampı, öğretmenlerin çevre odağında çözüm üretme, etki yaratma ve bu etkiyi eğitim yoluyla yaygınlaştırma kapasitelerini güçlendiren çok değerli bir adım oldu." ifadelerini kullandı.

Atasoy, kampın, eğitim ekosisteminde sürdürülebilir dönüşüm için ilham verici bir başlangıç olduğuna inandıklarını vurguladı.

Dow Türkiye ve Orta Asya Başkanı Banu Korun da sürdürülebilirliğin, uzun vadeli sorumluluk ve birlikte üretildiğinde anlam kazanan bir yaklaşım olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'de ÖRAV ile 2014 yılından bu yana öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimini destekleyen yolculuğun bir parçası olmaktan gurur duyduklarını kaydeden Korun, şunları ifade etti:

"12 yıldır süren bu işbirliğiyle, öğretmenler üzerinden öğrencilerimize ve topluma yayılan kalıcı bir etki yaratmayı hedefliyoruz. Güvene dayalı bu uzun soluklu ortaklık, birlikte hareket edildiğinde sürdürülebilir dönüşümün nasıl mümkün olabildiğinin çok güçlü bir göstergesi."

Kaynak: AA

İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sürdürülebilir Çevre Lideri Kampı Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump Venezuela için aldığı yeni kararı resmen duyurdu Trump Venezuela için aldığı yeni kararı resmen duyurdu
Şampiyonlar Ligi’nde Uğurcan Çakır fırtınası Birçok dev kaleciyi geride bıraktı Şampiyonlar Ligi'nde Uğurcan Çakır fırtınası! Birçok dev kaleciyi geride bıraktı
Teknik direktörü duyurmuştu: Beklenen ayrılık gerçekleşti Teknik direktörü duyurmuştu: Beklenen ayrılık gerçekleşti
Altın ve gümüşte sert düşüş Altın ve gümüşte sert düşüş
Lübnan’da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı Lübnan'da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı
Vatikan’ın bistro açma planı Katolik dünyasını ayağa kaldırdı Vatikan'ın bistro açma planı Katolik dünyasını ayağa kaldırdı

17:34
İran’a saldırı ihtimali artıyor Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
İran'a saldırı ihtimali artıyor! Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
17:23
Yıllar önceki olay yeniden gündemde Osimhen için intikam zamanı
Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Osimhen için intikam zamanı
16:46
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
16:35
Futbol şöleni bizi bekliyor İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakipleri
Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri
15:14
Fransa’dan tarihi adım Evlilikte “cinsel ilişki zorunluluğu“ kaldırıldı
Fransa'dan tarihi adım! Evlilikte "cinsel ilişki zorunluluğu" kaldırıldı
15:05
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 18:07:13. #.0.4#
SON DAKİKA: Sürdürülebilir Çevre Lideri Kampı Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.