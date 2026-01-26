Süreli kayboluyorlardı, çareyi bu taktikte buldu - Son Dakika
Yaşam

Süreli kayboluyorlardı, çareyi bu taktikte buldu

Haberin Videosunu İzleyin
Süreli kayboluyorlardı, çareyi bu taktikte buldu
26.01.2026 13:21  Güncelleme: 13:31
Haberin Videosunu İzleyin
Süreli kayboluyorlardı, çareyi bu taktikte buldu
Haber Videosu

Tavuklarının sürekli kaybolmasından bıkan bir vatandaş, çareyi hayvanlara reflektör takmakta buldu. Bu yöntem sonrası ışık tutulan tavukların yeri hemen belli oldu.

Bir vatandaş, sık sık kaybolan tavuklarını korumak için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Tavuklarının izini süremediğini belirten vatandaş, hayvanların boynuna reflektör taktı.

KARANLIKTA PARLADILAR

Uygulanan yöntem sonrası tavuklara ışık tutulduğunda reflektörlerin parladığı görüldü. Karanlıkta net şekilde fark edilen tavukların artık kaybolmadığı ifade edildi. İlginç çözümün görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken, kullanıcılar yöntemi hem yaratıcı hem de pratik buldu.

Teknoloji, Hayvanlar, Bilim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Süreli kayboluyorlardı, çareyi bu taktikte buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13:53
SON DAKİKA: Süreli kayboluyorlardı, çareyi bu taktikte buldu - Son Dakika
