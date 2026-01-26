Bir vatandaş, sık sık kaybolan tavuklarını korumak için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Tavuklarının izini süremediğini belirten vatandaş, hayvanların boynuna reflektör taktı.
Uygulanan yöntem sonrası tavuklara ışık tutulduğunda reflektörlerin parladığı görüldü. Karanlıkta net şekilde fark edilen tavukların artık kaybolmadığı ifade edildi. İlginç çözümün görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken, kullanıcılar yöntemi hem yaratıcı hem de pratik buldu.
Son Dakika › Yaşam › Süreli kayboluyorlardı, çareyi bu taktikte buldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?