Suriye Anayasa Komitesi'nin 7'nci turunda anayasanın 4 maddesi görüşülecek - Son Dakika
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Suriye Anayasa Komitesi'nin 7'nci turunda anayasanın 4 maddesi görüşülecek

20.03.2022 20:32
Suriye Anayasa Komitesi'nin 7'nci turunda anayasanın 4 maddesi görüşülecek

Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin 7'nci turunda tarafların 4 madde üzerine müzakerelerde bulunacağını açıkladı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin 7'nci turunda tarafların 4 madde üzerine müzakerelerde bulunacağını açıkladı.

Yarın başlayacak görüşmelerin öncesinde basın toplantısı düzenleyen Pedersen, görüşmelerin içeriğine dair bilgi verdi, beklentilerini paylaştı.

Pedersen, bugün Beşşar Esed rejimi ve muhalefet delegelerinin eş başkanlarıyla görüştüğü bilgisini aktardı ve "Görüşmede, hafta içinde 4 maddenin konuşulması gerektiği üzerinde anlaşmaya vardık." dedi.

Görüşmelerde tartışılacak maddelerin "devlet yönetiminin esasları", "devletin kimliği", "ülkenin sembolleri" ve "devlet makamlarının yapısı ve işlevi" olduğunu aktaran Pedersen, tarafların her gün bir madde üzerinde görüşeceğini bildirdi.

Pedersen, görüşmelerin 6'ncı turunda eş başkanların, Komitenin ilerleme kat etmesi gerektiği fikrini beyan ettiğini vurgulayarak, "Anayasa maddelerinin gözden geçirilmesine dair daha iyi bir mekanizmanın olması talebinde bulunuldu, fakat bunun nasıl yapılacağına ilişkin bir anlaşma sağlanamadı." şeklinde konuştu.

Komitenin ana görevinin, tüm tarafların onaylayacağı bir anayasal reformu hazırlamak olduğunun altını çizen Pedersen, "Bu oturumda Komitenin ciddiyetle çalışması ve şartların talep ettiği üzere ilerleme yolunda kararlılık göstermesini umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

BM Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin 7. turu 25 Mart'ta sona erecek. Görüşmelerin ardından taraflar basın toplantısı düzenleyecek.

6'ncı turda rejim heyeti uzlaşmaz tavrını sürdürdü

BM Cenevre Ofisi'nde 18-22 Ekim 2021'de gerçekleşen Komitenin 6. tur görüşmelerinde, Esed rejimini temsil eden heyetin eş başkanı hukukçu Ahmed Kuzbari ile muhaliflerin eş başkanı Hadi el Bahra ilk kez aynı masada karşılıklı oturmuştu.

Buna rağmen rejim heyeti daha önceki turlardaki uzlaşmaz tavrını devam ettirmişti.

Pedersen, 6. turun da başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından "büyük bir hayal kırıklığı" yaşadığını belirtmiş ve ilk kez isim vererek Esed rejimini suçlamıştı.

Suriye Anayasa Komitesi

Suriye Anayasa Komitesi, büyük ve küçük olmak üzere iki yapıdan oluşuyor.

Büyük yapı, komite üyelerinin tümünü kapsıyor ve rejim, muhalefet heyeti, sivil toplum temsilcileri olmak üzere 3 gruptan oluşuyor.

Küçük yapı ise 3 listeden seçilen 15'er kişiden meydana geliyor ve anayasanın yazımından sorumlu bulunuyor.

45 kişilik yazım kurulunun hazırladığı taslakları, 150 kişilik büyük yapının onaylaması, karar alınması için ise üyelerin en az yüzde 75'inin "evet" oyu vermesi gerekiyor.

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Birleşmiş Milletler, Muhalefet, Anayasa, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye Anayasa Komitesi'nin 7'nci turunda anayasanın 4 maddesi görüşülecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriye Anayasa Komitesi'nin 7'nci turunda anayasanın 4 maddesi görüşülecek - Son Dakika
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