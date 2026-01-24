Suriye'de Ateşkes 15 Gün Uzatıldı

(ANKARA) - Suriye Savunma Bakanlığı, Demokratik Suriye Güçleri (SDG) ile ateşkes süresinin 24 Ocak saat 23.00'ten itibaren 15 gün süreyle uzatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye Arap Ordusu'nun tüm operasyon sektörlerinde ateşkes süresinin, 24 Ocak 2026 tarihinden itibaren saat 23: 00'ten geçerli olmak üzere 15 gün süreyle uzatıldığını duyuruyoruz. Ateşkesin uzatılması kararı, IŞİD mahkumlarının DSG (Demokratik Suriye Güçleri) hapishanelerinden Irak'a tahliyesine yönelik Amerikan operasyonunu desteklemek amacıyla alınmıştır" denildi.