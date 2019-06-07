Son Dakika Haberleri: Suriye'de Hatay sınırı yakınında orman yangını
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Suriye'de Hatay sınırı yakınında orman yangını

1 saat önce

Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalının Türkiye sınırına yakın bölgesinde orman yangını çıktı.

Suriye'de Hatay sınırı yakınında orman yangını, System.String[]
Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalının Türkiye sınırına yakın bölgesinde orman yangını çıktı.
Beşşar Esed rejimi güçlerinin, muhaliflerin kontrolündeki Bayırbucak (Türkmendağı) bölgesine yönelik saldırıları sonrası Sallur ve Ciptoros köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangına herhangi bir müdahalede bulunulmadığı, alevlerin Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşı ise Yayladağı Orman İşletme Şefliği ekiplerinin gerekli tedbirleri aldığı bildirildi.
Bölgeden yükselen duman Yayladağı ilçesindeki sınır mahallelerinden görülüyor.
Bu arada, bölgeden silah ve patlama sesleri duyuluyor.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:55 Kaynak: AA
Lazkiye, Türkiye, Suriye, Güncel
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