Suriye\'de Kürtlere Özgürlük Kararnamesi

BBC

17.01.2026 01:15
Suriye Devlet Başkanı Şara, Kürtlere geniş haklar tanıyan tarihî bir kararname yayımladı.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, Kürtlere bugüne kadarki en geniş hakları tanıyan yeni bir kararname yayımladı.

16 Ocak'ta yayımlanan kararname Kürtlerin Suriye'nin "temel ve asli bir parçası" olduğunu söylüyor.

Ayrıca Kürtçeyi "ulusal dil" olarak tanıyarak okullarda öğretilmesinin yolunu açıyor.

Kararnamede Nevruz resmi tatil ilan ediliyor, ayrıca Kürtlere vatandaşlık hakkı veriliyor.

Kararname ile Suriye'nin bağımsızlığını ilan ettiği 1946 yılından beri ülkedeki Kürtlerin hakları ilk kez tanınmış oldu.

Şara kararnameyi duyurduğu televizyon yayınında Kürtleri "bu ulusu inşa etmeye aktif olarak katılmaya" davet etti ve haklarını koruma sözü verdi.

Kararnamede neler var?

Kararnamenin maddeleri şöyle:

1. Suriyeli Kürt vatandaşlar, Suriye halkının temel ve asli bir parçası kabul edilir. Kültürel ve dilsel kimlikleri, çok yönlü ve birleşik Suriye ulusal kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır.

2. Devlet, kültürel ve dilsel çeşitliliğin korunmasını taahhüt eder; Kürt vatandaşların ulusal egemenlik çerçevesinde miraslarını, sanatlarını yaşatma ve ana dillerini geliştirme hakkını güvence altına alır.

3. Kürtçe, ulusal bir dil olarak kabul edilir. Kürt nüfusunun kayda değer oranda bulunduğu bölgelerde, devlet ve özel okullarda seçmeli ders veya eğitsel-kültürel faaliyet kapsamında öğretilmesine izin verilir.

4. Haseke ilinde 1962 genel nüfus sayımından kaynaklanan tüm istisnai yasa ve tedbirler yürürlükten kaldırılır. Suriye topraklarında ikamet eden Kürt kökenli tüm vatandaşlara, kaydı kapalı olanlar dâhil olmak üzere, Suriye vatandaşlığı verilir; hak ve yükümlülükler bakımından tam eşitlik sağlanır.

5. "Nevruz Bayramı" (21 Mart), baharı ve kardeşliği simgeleyen ulusal bir bayram olarak Suriye Arap Cumhuriyeti'nin tüm bölgelerinde ücretli resmî tatil ilan edilir.

6. Devletin medya ve eğitim kurumları kapsayıcı bir ulusal söylemi benimsemekle yükümlüdür. Etnik veya dilsel temelde her türlü ayrımcılık ve dışlama kanunen yasaktır. Ulusal ayrışmayı körükleyenler yürürlükteki yasalar uyarınca cezalandırılır.

7. İlgili bakanlıklar ve yetkili kurumlar, bu kararnamenin hükümlerinin uygulanmasına ilişkin gerekli yürütme talimatlarını, kendi yetki alanları dâhilinde çıkarır.

8. Bu kararname Resmî Gazete'de yayımlanır ve yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Kaynak: BBC

Suriye, Dünya, Şara, Son Dakika

BBC
