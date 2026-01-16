Suriye'de Kürtlere Yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi - Son Dakika
Suriye'de Kürtlere Yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

16.01.2026 23:21
Cumhurbaşkanı Şara, Kürtleri Suriye halkının ayrılmaz bir parçası olarak tanıdı ve haklarını güvence altına aldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Kürt kökenli vatandaşların Suriye halkının, dilsel kimliklerinin de Suriye'nin ulusal kimliğinin ayılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Şara, Suriyeli Kürtler ile ilgili bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlayarak, Kürtlerin Suriye halkının temel ve asli bir parçası olduğunu ifade etti.

Kürtlerin kültürel ve dilsel kimliklerinin de çok yönlü ve birleşik Suriye ulusal kimliğinin ayrılmaz bir unsurunu teşkil ettiğini vurgulayan Şara, devletin ulusal birliği güçlendirme ve tüm Suriyeli vatandaşların kültürel ve medeni haklarını güvence altına alma konusundaki rolü ve sorumluluğuna dikkati çekti.

Suriye Cumhurbaşkanlığı 2026 Yılı 13. Kararnamesi'nde, şu maddelere yer verildi:

Madde (1): Suriyeli Kürt vatandaşlar, Suriye halkının temel ve asli bir parçası kabul edilir. Kültürel ve dilsel kimlikleri, çok yönlü ve birleşik Suriye ulusal kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Madde (2): Devlet, kültürel ve dilsel çeşitliliğin korunmasını taahhüt eder; Kürt vatandaşların ulusal egemenlik çerçevesinde miraslarını, sanatlarını yaşatma ve ana dillerini geliştirme hakkını güvence altına alır.

Madde (3): Kürtçe, ulusal bir dil olarak kabul edilir. Kürt nüfusunun kayda değer oranda bulunduğu bölgelerde, devlet ve özel okullarda seçmeli ders veya eğitsel-kültürel faaliyet kapsamında öğretilmesine izin verilir.

Madde (4): Haseke ilinde 1962 genel nüfus sayımından kaynaklanan tüm istisnai yasa ve tedbirler yürürlükten kaldırılır. Suriye topraklarında ikamet eden Kürt kökenli tüm vatandaşlara, kaydı kapalı olanlar dahil olmak üzere, Suriye vatandaşlığı verilir; hak ve yükümlülükler bakımından tam eşitlik sağlanır.

Madde (5): "Nevruz Bayramı" (21 Mart), baharı ve kardeşliği simgeleyen ulusal bir bayram olarak Suriye Arap Cumhuriyeti'nin tüm bölgelerinde ücretli resmi tatil ilan edilir.

Madde (6): Devletin medya ve eğitim kurumları kapsayıcı bir ulusal söylemi benimsemekle yükümlüdür. Etnik veya dilsel temelde her türlü ayrımcılık ve dışlama kanunen yasaktır. Ulusal ayrışmayı körükleyenler yürürlükteki yasalar uyarınca cezalandırılır.

Madde (7): İlgili bakanlıklar ve yetkili kurumlar, bu kararnamenin hükümlerinin uygulanmasına ilişkin gerekli yürütme talimatlarını, kendi yetki alanları dahilinde çıkarır.

Madde (8): Bu kararname Resmi Gazete'de yayımlanır ve yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

23:15
23:06
22:09
21:53
21:49
21:37
