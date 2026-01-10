Suriye'de PKK/YPG'ye Operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Suriye'de PKK/YPG'ye Operasyon

10.01.2026 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye ordusu, Halep'te PKK/YPG'ye yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştirdi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Medya Danışmanı Ahmed Muvaffak Zeydan, Halep'te terör örgütü PKK/ YPG unsurlarına yönelik yürütülen operasyonun, "kaosa yatırım yapanlara önemli bir ders" olduğunu belirtti.

Zeydan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Suriye güvenlik güçlerinin Halep'te Şeyh Maksud Mahallesi'ne girerek terör örgütü PKK/YPG'nin de içinde yer aldığı SDG unsurlarını bölgeden temizlemesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Paylaşımında Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı, orduyu, güvenlik güçlerini ve devletin sivil kadrolarını tebrik eden Zeydan, Şeyh Maksud, Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerinin yeniden Suriye devletinin kontrolüne geçtiğini belirtti.

Zeydan, bu gelişmenin, devlete ve kurumlarına güvenin önemini ortaya koyduğunu vurgulayarak, bunun "kaosa bel bağlayan herkes için ibretlik bir mesaj ve ders" olduğunu ifade etti.

Suriye'nin birlikte yaşam konusunda bölge için örnek olmaya devam edeceğini belirten Zeydan, ülkedeki Kürtlerin de Suriye devletinin birliğinin temel unsurlarından biri olduğunu dile getirdi.

Halep'te YPG/SDG'ye yönelik operasyon

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'teki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti.

Şam yönetimi, YPG/SDG'den 10 Mart Mutabakatı'na uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

YPG/SDG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgal ettiği Halep'in Şeyh Maksud, Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlar başlatmıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Operasyon, Güvenlik, Politika, Suriye, Güncel, YPG, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'de PKK/YPG'ye Operasyon - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik “kooperatif“ davasındaki tahliyelere itiraz İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "kooperatif" davasındaki tahliyelere itiraz
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
Muhtar, belediyenin cenazesini kaldırdı Muhtar, belediyenin cenazesini kaldırdı
Boşanma aşamasındaki eşini trafikte darbetti Boşanma aşamasındaki eşini trafikte darbetti
ABD dur durak bilmiyor Karayip Denizi’nde baskın düzenlediler ABD dur durak bilmiyor! Karayip Denizi'nde baskın düzenlediler
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı

16:12
Süper Kupa finali öncesi taraftarlar birbirine girdi
Süper Kupa finali öncesi taraftarlar birbirine girdi
14:57
İstanbul için saatler kaldı Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
14:53
Nuriye Dilmaç şeytani bir planla öldürülmüş Katili en yakınları
Nuriye Dilmaç şeytani bir planla öldürülmüş! Katili en yakınları
14:50
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
14:27
İran’da kaos büyüyor Cami ve belediye binası ateşe verildi, “Ölüm“ sloganları atılıyor
İran'da kaos büyüyor! Cami ve belediye binası ateşe verildi, "Ölüm" sloganları atılıyor
14:19
Tutuklu Şile Belediye Başkanı Kabadayı, ek ifadesinde İmamoğlu’nu ele verdi
Tutuklu Şile Belediye Başkanı Kabadayı, ek ifadesinde İmamoğlu'nu ele verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 17:23:02. #7.11#
SON DAKİKA: Suriye'de PKK/YPG'ye Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.