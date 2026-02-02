Suriye'de YPG ve Hükümet Mutabakatı

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında imzalanan mutabakat kapsamında, İç Güvenlik Güçlerinin, Suriye'nin kuzeyinde yer alan örgütün işgali altındaki Aynularab ilçesinin güneyindeki Şuyuk köyüne giriş yaptığı bildirildi.

Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinden oluşan konvoy, YPG işgali altındaki Şuyuk köyüne girerek bölgede konuşlanmaya başladı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'ye göre, İç Güvenlik Güçleri Şuyuk bölgesine konuşlanmasını tamamladı. Güçlerin bölgeye girişinin ardından çevrede güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi.

Bölgedeki AA muhabiri, Birleşmiş Milletler'e bağlı farklı kuruluşlara ait pankartların asılı olduğu 24 kamyonetten oluşan insani yardım konvoyunun da aynı şekilde köye giriş yaptığını aktardı.