Suriye, DEAŞ Cezaevleri ve Hol Kampı\'nın Kontrolünü Devralacak

Suriye Savunma Bakanlığı, Haseke bölgesindeki terör örgütü DEAŞ üyelerinin tutulduğu tüm cezaevleri ile Hol Kampı'nın idaresini ve güvenliğini devralmaya tam hazırlıklı olduğunu bildirerek, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin tutukluları "siyasi pazarlık aracı olarak kullanma girişimlerinin" kınandığını açıkladı.

Suriye Savunma Bakanlığı, bölgedeki askeri hareketlilik, terör örgütü DEAŞ mensuplarının durumu, terörle mücadele, sivil halkın korunması ve kaosun engellenmesine yönelik önceliklerine yönelik açıklama yaptı. Açıklamada, "Savunma Bakanlığı, Haseke ilindeki tüm DEAŞ hapishaneleri ve Hol Kampı'nın güvenliğini uluslararası standartlar çerçevesinde devralmaya ve yönetmeye tamamen hazır olduğunu teyit etmektedir" denildi.

Bakanlık ayrıca, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin tutuklu dosyalarını bir "şantaj" ve "siyasi rehine" kozu olarak kullanma girişimlerinin kesin bir dille kınandığını duyurdu. Bu tür adımların yalnızca bölgedeki istikrarı bozmaya ve kaosu tetiklemeye hizmet ettiği belirtilen açıklamada, SDG yönetimine 18 Aralık tarihinde varılan mutabakatın şartlarına acilen uyma ve yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunuldu.

"Ordu tüm Suriyelilerin ortak kalesi olmaya devam edecektir"

Suriye ordusunun Kürt vatandaşların güvenliğini ve haklarını koruma konusundaki mutlak taahhüdünün yinelendiği açıklamada, "Silahlı kuvvetlerin birincil hedefi kamu kurumlarını korumak ve istikrarı sağlamaktır. Kürt köylerine ve yerleşim yerlerine askeri birlikler girmeyecek, ordu tüm Suriyelilerin ortak kalesi olmaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Suriye'nin terörün her biçimiyle mücadelede uluslararası toplumun kararlı bir ortağı olduğu hatırlatılarak, hiçbir nedenle güvenlikten taviz verilmeyeceği ve meşru ordu birliklerinin kontrolü sağlamasının istikrarın tek garantisi olduğu kaydedildi.

"ABD tarafı, SDG'nin niyetlerine ilişkin bilgilendirildi"

Suriye hükümetinden yapılan başka bir açıklamada, ABD tarafının dün akşam itibarıyla SDG'nin Hol Kampı çevresindeki mevzilerden çekilmeye yönelik niyetlerine ilişkin bilgilendirildiği aktarıldı. Açıklamada, bu durumda oluşabilecek muhtemel güvenlik zafiyetinin önüne geçilmesi nedeniyle derhal bir müdahale gerçekleştirilmesinin zorunlu olduğunun altı çizildi. Hükümet, bölgenin kontrolünü üstlenmek, kampın istikrarını sağlamak ve terörist grupların söz konusu çekilme durumundan fayda sağlamasının önüne geçilmesi için ABD'nin yanı sıra diğer tüm ilgili tarafların da bilgilendirildiğini teyit etti. Ancak düzenlemelerin netliğine ve hassas zamanlamaya rağmen SDG'nin bölgenin teslim sürecini kasıtlı olarak geciktirdiği vurgulanarak, terör örgütünün bu faaliyet ile bölgede bir karışıklık ve yeni bir güvenlik krizi çıkarmayı hedeflediği belirtildi. Açıklamada, "Suriye hükümeti, bu kasıtlı gecikmeden doğabilecek tüm sonuçlardan SDG kadrosunu tamamen sorumlu tutmaktadır. Bölgeyi tehdit edecek herhangi bir güvenlik boşluğunun oluşmasına izin verilmeyeceğini teyit ediyor ve ABD tarafına sorumluluklarını üstlenerek teslim sürecinin daha fazla gecikme yaşanmadan tamamlanması yönünde gerekli baskıyı uygulaması çağrısında bulunuyoruz" denildi. - ŞAM