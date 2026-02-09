Suriye'deki Şiddetli Yağışlar Sel ve Taşkınlara Neden Oldu

Suriye'nin Lazkiye iline bağlı Bayırbucak bölgesinde etkili olan yoğun yağışların neden olduğu sel ve taşkınlar sonucu, Kebir Şimali Nehri üzerindeki ana köprünün yıkılmasıyla onlarca köyün birbiriyle olan bağlantısı kesildi.

Suriye'nin kuzeyinde günlerdir etkili olan şiddetli yağışlar, İdlib ilindeki çadır kamplarını da olumsuz etkilerken, Lazkiye'de Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Bayırbucak bölgesinde ciddi hasara neden oldu.

Son yılların en şiddetli yağışlarının görüldüğü bölgede, sağanakların ardından yol ve köprülerde büyük tahribat meydana geldi.

Köprünün yıkılmasıyla Kebir Şimali Nehri'nin iki yakasında bulunan köylerde yaşayanlar, temel gıda ve günlük ihtiyaç maddelerine ulaşmakta zorluk yaşıyor.

"Şu an Kulcuk-Kapkaya arasındaki yol tamamen kesildi"

Lazkiye Valiliği Kuzey Bölgesi Sorumlusu Mustafa Culha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun yağışlar nedeniyle ağaçların köprü menfezlerini tıkadığını belirtti.

Culha, derenin su seviyesinin yükselerek köprünün üzerinden ve yanlarından aktığını ifade ederek, "Bu durum köprünün yıkılmasına neden oldu. Şu an Kulcuk-Kapkaya arasındaki yol tamamen kesildi. Bazı noktalarda heyelan, diğer yollarda ise çökmeler meydana geldi." dedi.

Bazı güzergahların heyelan nedeniyle ulaşıma kapandığını kaydeden Culha, tarım, su ve teknik müdürlüklerine bağlı ekiplerin ve iş makinelerinin yolları açmak için sahada çalışmalara başladığını aktardı.

Culha, onlarca köy için hayati öneme sahip köprünün en kısa sürede onarılacağını söyledi.

"Yıllardır böyle bir yağış görmedik"

Kulcuk köyü sakini Semira Karabacak, yoğun yağışların yolların kapanmasına ve köprünün yıkılmasına yol açtığını belirterek, "Yağmur berekettir ama bu kadar etkili olunca korktuk. Yıllardır böyle bir yağış görmedik." dedi.

Köylerde yaşam koşullarının zaten zor olduğunu dile getiren Karabacak, elektrik kesintileri nedeniyle buzdolaplarının çalışmadığını, özellikle un gibi temel gıda maddelerine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

"Köprü, onlarca köyü birbirine bağlıyordu"

Sarraf köyü sakini Münzir Sohta da yağışların nehirde büyük taşkına yol açtığını söyledi.

Köprünün savaş sürecinde bombalanarak zarar gördüğünü belirten Sohta, yağışlarla birlikte tamamen yıkıldığını dile getirdi.

Sohta, "Bu köprü onlarca köyü birbirine bağlıyordu. Yağışlar çok korkutucuydu. Köylerimizde elektrik yok. Önce su şebekesinin onarılmasını, ardından köprünün yeniden inşa edilmesini istiyoruz." diye konuştu.