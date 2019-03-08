Suriye'deki Tutsak Kadın ve Çocuklar İçin Bir Araya Geldiler

Ordu'da düzenlenen basın açıklamasında, şartsız bir şekilde Suriye'deki siyasi tutsakların, özellikle kadın ve çocukların özgürlüğüne kavuşturulması çağrısında bulunuldu.

Ordu'da düzenlenen basın açıklamasında, şartsız bir şekilde Suriye'deki siyasi tutsakların, özellikle kadın ve çocukların özgürlüğüne kavuşturulması çağrısında bulunuldu.



Vicdan Hareketi tarafından, Suriye hapishanelerinde mahpus edilen kadın ve çocukların acilen özgürlüklerine kavuşmaları için, Türkiye'nin birçok ilinde düzenlenen basın açıklaması, Ordu'da da gerçekleşti. İnsani Yardım Vakfı (İHH) Ordu Şubesi öncülüğünde gerçekleştirilen basın açıklamasına, şehirdeki bazı sivil toplum kuruluşları katıldı.



Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan grup adına basın açıklaması yapan İHH Ordu İl Başkanı Mahmut Yıldırım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, bombaların altındaki Suriye de dahil olmak üzere 110 ülkede meydanlarda olduklarını söyledi. Bir araya gelmelerinin asıl sebebinin, Suriyeli mahpus kadınlara destek çıkmak olduğunu aktaran Yıldırım, "Buradan Suriye hapishanelerinde acı içinde özgürlük bekleyenleri ve meydanları doldurarak onlar için vicdanları ayağa kaldıranları selamlıyoruz. Biliyoruz ki mazlumlar ve ezilenler için vicdanın haykırışından daha güçlü bir imkan yok. Vicdan Hareketi tüm çocuklar yaşasın diye, dili, inancı, ırkı fark etmeksizin tüm kadınlar korunsun diye oluşmuş uluslararası bir inisiyatiftir. Vicdan Hareketi insan hayatını korumayı hedefleyen ve herkes için onurlu bir yaşam isteyen bir merhamet hareketidir. Geçtiğimiz yıl bugün, dünyanın dört bir yanından kadınların bir araya geldiği Vicdan Konvoyu ile 10 binin üzerinde kadın Suriye sınırında buluşmuştu. Bu yıl ise dünyanın tüm meydanlarında kadın erkek bir aradayız. Bizler, dünyanın birçok ülkesinden gelen insanlar olarak, hukuksuzca tutulan, cinsel saldırıya ve işkenceye maruz kalan Suriyeli kadınların özgürlüğü için sesimizi yükseltiyoruz. Kadınlar olarak isyan ediyoruz. Tecavüzün, savaşlarda kadınlara yönelik işkencenin ve her türlü zulmün silah olarak kullanılmasına isyan ediyoruz. Bu kirli savaşlara isyan ediyoruz. Çocukların çırpınarak ölmesine isyan ediyoruz" açıklamasında bulundu.



Basın açıklamasının ardından grup dağıldı. - ORDU

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