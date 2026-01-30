Suriye'den İsrail'e Güvenlik Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Suriye'den İsrail'e Güvenlik Uyarısı

Suriye\'den İsrail\'e Güvenlik Uyarısı
30.01.2026 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye, İsrail ile yapılan güvenlik görüşmelerinin egemenlik haklarını ihlal etmediğini vurguladı.

Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi, İsrail'le yürütülen güvenlik görüşmelerinin Suriye halkının haklarından feragat edildiği anlamına gelmediğini vurguladı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre Olabi, BM Güvenlik Konseyi'nin Orta Doğu'daki son gelişmeleri ele aldığı oturumda yaptığı konuşmada, İsrail'in güvenlik başlığı altında Suriye ile temas kurmasının, Suriye'nin egemenlik haklarından vazgeçtiği şeklinde yorumlanamayacağını söyledi.

İsrail'in, Suriye toplumunun farklı kesimlerini birbirine karşı kışkırtmaya yönelik "asılsız söylemler" kullandığını belirten Olabi, Suriye halkının bu girişimlerin farkında olduğunu ifade etti.

Olabi, İsrail'in sınırlar, güvenlik duvarları ve tehdit algılarına ilişkin yaklaşımının gerçekçi olmadığını dile getirerek, Golan Tepeleri'nin Suriye toprağı olduğunu ve askeri kontrolün egemenlik anlamına gelmeyeceğini kaydetti.

Suriye'nin, İsrail güçlerinin 8 Ocak 2024'ten bu yana ayrıştırma bölgesindeki "gayrimeşru varlığına" son verilmesi çağrısını yinelediğini belirten Olabi, bölgede görev yapan BM'nin Golan Tepeleri'ndeki Ateşkes Gözlem Gücü (UNDOF) ile Golan Gözlemcileri ekibinin, İsrail ihlallerini tarafsız bir BM tanığı olarak izleyip raporlamasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'den İsrail'e Güvenlik Uyarısı - Son Dakika

DNA Sonucu Şok Etti: ’Benim Oğlum Mu’ DNA Sonucu Şok Etti: 'Benim Oğlum Mu?'
“Gezmeye“ diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı "Gezmeye" diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı
’’İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı’’ iddiaları yalanlandı ''İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı'' iddiaları yalanlandı
2 gündür haber alınamıyordu Cansız bedeni bulundu 2 gündür haber alınamıyordu! Cansız bedeni bulundu
Trabzonspor, Fenerbahçe’nin eski golcüsünü aldı Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü aldı
Paşinyan’dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım

13:30
Veysel Şahin’in tüm mal varlığına el konuldu
Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu
13:22
ABD’den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
ABD'den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
12:43
Popüler dizide skandal görüntü Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
12:26
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
12:03
CEO’dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 14:27:07. #7.11#
SON DAKİKA: Suriye'den İsrail'e Güvenlik Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.