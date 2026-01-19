Suriye'den YPG/SDG'ye DEAŞ Suçlaması - Son Dakika
Suriye'den YPG/SDG'ye DEAŞ Suçlaması

19.01.2026 21:28
Suriye, YPG/SDG'yi DEAŞ'lı teröristlerin serbest bırakılmasından sorumlu tuttu.

Suriye İçişleri Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG'nin ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Şeddadi kentindeki hapishaneden terör örgütü DEAŞ'lı teröristlerin serbest bırakılmasından sorumlu olduğunu açıkladı.

Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı, Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG), kendi denetimindeki cezaevlerinden DEAŞ üyelerinin kaçması ya da serbest bırakılması gibi her türlü güvenlik ihlalinden tamamen sorumlu tutmakta ve bu tür eylemleri, Suriye, bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit eden ciddi bir güvenlik ihlali olarak değerlendirmektedir." ifadelerine yer verildi.

DEAŞ üyesi tutuklular meselesinin YPG/SDG tarafından "medyada yanıltıcı bir şekilde sunulduğu ve siyasi amaçlarla kullanıldığını" belirten Suriye İçişleri Bakanlığı, "halkın güvenliğinin sağlanması, toplumsal barışın korunması ve terörizmin geri dönüşünün engellenmesinin en yüksek ulusal öncelik olduğunu" vurguladı.

Suriye İçişleri Bakanlığı, Heseke ilinde DEAŞ üyelerinin tutuklu bulunduğu cezaevlerine ilişkin, "cezaevlerinin yönetimini ve güvenliğini uluslararası kabul görmüş standartlar doğrultusunda devralmaya tam olarak hazır olduğunu" bildirdi.

Suriye ordusu, Suriye güçlerinin Şeddadi'deki hapishanenin kontrolünü alması için aracılar vasıtasıyla YPG/SDG ile iletişime geçildiği ancak terör örgütünün "bunu reddettiği" ve Şeddadi kentindeki hapishaneden terör örgütü DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Suriye, YPG, Son Dakika

