Suriye'den YPG/SDG'ye DEAŞ uyarısı

19.01.2026 22:16
Suriye, YPG/SDG'yi DEAŞ'lı mahkumların kaçışından sorumlu tuttu ve güvenlik tehdidi uyarısı yaptı.

Suriye İçişleri Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG'nin ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Şeddadi kentindeki hapishaneden terör örgütü DEAŞ'lı teröristlerin serbest bırakılmasından sorumlu olduğunu açıkladı.

Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı, Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG), kendi denetimindeki cezaevlerinden DEAŞ üyelerinin kaçması ya da serbest bırakılması gibi her türlü güvenlik ihlalinden tamamen sorumlu tutmakta ve bu tür eylemleri, Suriye, bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit eden ciddi bir güvenlik ihlali olarak değerlendirmektedir." ifadelerine yer verildi.

DEAŞ'lı tutuklular meselesinin YPG/SDG tarafından "medyada yanıltıcı bir şekilde sunulduğu ve siyasi amaçlarla kullanıldığını" belirten Suriye İçişleri Bakanlığı, "halkın güvenliğinin sağlanması, toplumsal barışın korunması ve terörizmin geri dönüşünün engellenmesinin en yüksek ulusal öncelik olduğunu" vurguladı.

Suriye İçişleri Bakanlığı, Heseke ilinde DEAŞ üyelerinin tutuklu bulunduğu cezaevlerine ilişkin, "cezaevlerinin yönetimini ve güvenliğini uluslararası kabul görmüş standartlar doğrultusunda devralmaya tam olarak hazır olduğunu" bildirdi.

"Şeddadi Cezaevi'nde yaşanan kaçış olayları ciddi bir tehlike arz etmektedir" uyarısında bulunan Suriye İçişleri Bakanlığı, "bölge güvenliği ve istikrarının sağlanması için ABD tarafı ile doğrudan koordinasyon sağlamaya hazır olduğunu" kaydetti.

Suriye İçişleri Bakanlığı, "cezaevlerinin çevresinin güvenliğini sağlamak ve iç yönetimini denetlemek" amacıyla özel bir kuvvetin bulunduğu bilgisini vererek, "yüksek güvenlik önlemleriyle mahkumlar üzerindeki denetimin artırılacağını, kaçma ve sızma girişimlerinin önleneceğini" bildirdi.

Suriye devletinin, ülkede "kalıcı güvenlik ve istikrar" sağlanması adına "devletin egemenliğinin yeniden tesis edilmesi ve hukukun üstünlüğünün sağlanmasının garantisi" olduğunu ifade eden Suriye İçişleri Bakanlığı, "terörizmin her türlü bahaneyle geri dönmesini engellemek için uluslararası işbirliğinin devam edeceği" mesajını verdi.

Suriye ordusu, Suriye güçlerinin Şeddadi'deki hapishanenin kontrolünü alması için aracılar vasıtasıyla YPG/SDG ile iletişime geçildiği ancak terör örgütünün "bunu reddettiği" ve Şeddadi kentindeki hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

