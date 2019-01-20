Son Dakika Haberleri: Suriye Devlet Televizyonu, Başkent Şam'da Patlama Meydana Geldiğini Duyurdu.

Suriye Devlet Televizyonu, Başkent Şam'da Patlama Meydana Geldiğini Duyurdu.

30 dakika önce

IHAAW101324-ASA/20-01-2019- Suriye devlet televizyonu, başkent Şam'da patlama meydana geldiğini duyurdu.

Suriye Devlet Televizyonu, Başkent Şam'da Patlama Meydana Geldiğini Duyurdu., System.String[]
IHAAW101324-ASA/20-01-2019

- Suriye devlet televizyonu, başkent Şam'da patlama meydana geldiğini duyurdu. 20.01.2019 10: 13: 24 TSI
NNNN - ŞAM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:19 Kaynak: İHA

Suriye, Şam, 3. Sayfa
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