Suriye Devlet Televizyonu, Başkent Şam'da Patlama Meydana Geldiğini Duyurdu.
30 dakika önce
IHAAW101324-ASA/20-01-2019- Suriye devlet televizyonu, başkent Şam'da patlama meydana geldiğini duyurdu.
IHAAW101324-ASA/20-01-2019
- Suriye
devlet televizyonu, başkent Şam
'da patlama meydana geldiğini duyurdu. 20.01.2019 10: 13: 24 TSI
NNNN - ŞAM
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:19 Kaynak: İHA
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