Suriye Hükümeti'nden SDG'ye Yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Suriye Hükümeti'nden SDG'ye Yanıt

07.01.2026 20:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye hükümeti, SDG'nin Halep'teki saldırılarına ilişkin güvenlik sorumluluğunu vurguladı.

Suriye hükümeti, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Halep'teki saldırıları hakkında yaptığı açıklamada, "Kürt vatandaşlar da dahil tüm vatandaşların korunması devletin pazarlık kabul etmez münhasır sorumluluğundadır" dedi.

Suriye hükümeti, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin Halep'teki saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Hükümet, SDG'nin Halep içinde herhangi bir askeri varlığının bulunmadığını teyit etmesinin şehirdeki güvenlik ve askeri meselelerde hiçbir rol veya müdahale üstlenmediğini açıkça kabul ettiği anlamına gelmekte olduğunu belirterek, "Güvenliğin sağlanması ve halkın korunması konusundaki tam sorumluluğun Suriye devleti ve yasal kurumlarına ait olduğunu göstermektedir. Bu, anayasa ve yürürlükteki kanunlara uygun olarak geçerlidir" dedi.

Kürt vatandaşlar da dahil olmak üzere tüm vatandaşların korunmasının devletin pazarlık kabul etmez münhasır sorumluluğu olduğunu vurgulayan hükümet, "Güvenlik önlemlerinin belirli bir etnik grubu hedef aldığına dair iddiaları kesinlikle reddediyoruz. Aksine, gerginlikten kaçarak devletin kontrolündeki bölgelere sığınanların tamamı Kürt vatandaşlarımızdır. Bu durum, vatandaşların devletin korumasına duyduğu güvenin ve örgütün iddialarının asılsız olduğunun en açık kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

Şeyh Maksud ve Eşrefiye çevresindeki önlemlerin sivilleri koruma ve silahlı faaliyetleri engelleme amaçlı olduğunu belirten hükümet, "Sivillerin siyasi ve medyatik çekişmelere alet edilmesini, gerilimi tırmandıran kışkırtıcı söylemleri reddediyoruz. Halep'teki her türlü çözüm, devletin egemenliği ve toprak bütünlüğü esas alınarak, silahlı grupların yerleşim yerlerinden çıkarılmasıyla mümkündür" dedi.

"Halep kentinde herhangi bir askeri varlığımız yok"

SDG, Halep'e düzenlediği saldırıları inkar ederek, Halep'te askeri varlığının bulunmadığını ve güvenlik sorumluluğunu iç güvenlik güçlerine devrettiğini iddia etmişti. - ŞAM

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Politika Suriye Hükümeti'nden SDG'ye Yanıt - Son Dakika

Türk yatırımcı böyle mağdur oldu İşte coinleri saniyeler içinde buhar eden yöntem Türk yatırımcı böyle mağdur oldu! İşte coinleri saniyeler içinde buhar eden yöntem
Vali Köşger: Adana’da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994’ten 7 bin 988’e geriledi Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi
Traktörünün plakası başına bela oldu Ceza üstüne ceza yağıyor Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor
Maduro’nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez “ajan“ iddialarına ateş püskürdü Maduro'nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez "ajan" iddialarına ateş püskürdü
İrfan Can Eğribayat’ın yeni takımı belli oldu İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu
Hayatından endişe edildi, cezaevinde olduğu ortaya çıktı Hayatından endişe edildi, cezaevinde olduğu ortaya çıktı

23:18
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
23:07
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
22:20
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
21:41
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi’yi İstanbul’a getiriyor
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'yi İstanbul'a getiriyor
21:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
19:14
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 00:52:15. #7.11#
SON DAKİKA: Suriye Hükümeti'nden SDG'ye Yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.