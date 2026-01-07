Suriye Hükümeti'nden SDG'ye Yanıt

Suriye hükümeti, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Halep'teki saldırıları hakkında yaptığı açıklamada, "Kürt vatandaşlar da dahil tüm vatandaşların korunması devletin pazarlık kabul etmez münhasır sorumluluğundadır" dedi.

Suriye hükümeti, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin Halep'teki saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Hükümet, SDG'nin Halep içinde herhangi bir askeri varlığının bulunmadığını teyit etmesinin şehirdeki güvenlik ve askeri meselelerde hiçbir rol veya müdahale üstlenmediğini açıkça kabul ettiği anlamına gelmekte olduğunu belirterek, "Güvenliğin sağlanması ve halkın korunması konusundaki tam sorumluluğun Suriye devleti ve yasal kurumlarına ait olduğunu göstermektedir. Bu, anayasa ve yürürlükteki kanunlara uygun olarak geçerlidir" dedi.

Kürt vatandaşlar da dahil olmak üzere tüm vatandaşların korunmasının devletin pazarlık kabul etmez münhasır sorumluluğu olduğunu vurgulayan hükümet, "Güvenlik önlemlerinin belirli bir etnik grubu hedef aldığına dair iddiaları kesinlikle reddediyoruz. Aksine, gerginlikten kaçarak devletin kontrolündeki bölgelere sığınanların tamamı Kürt vatandaşlarımızdır. Bu durum, vatandaşların devletin korumasına duyduğu güvenin ve örgütün iddialarının asılsız olduğunun en açık kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

Şeyh Maksud ve Eşrefiye çevresindeki önlemlerin sivilleri koruma ve silahlı faaliyetleri engelleme amaçlı olduğunu belirten hükümet, "Sivillerin siyasi ve medyatik çekişmelere alet edilmesini, gerilimi tırmandıran kışkırtıcı söylemleri reddediyoruz. Halep'teki her türlü çözüm, devletin egemenliği ve toprak bütünlüğü esas alınarak, silahlı grupların yerleşim yerlerinden çıkarılmasıyla mümkündür" dedi.

"Halep kentinde herhangi bir askeri varlığımız yok"

SDG, Halep'e düzenlediği saldırıları inkar ederek, Halep'te askeri varlığının bulunmadığını ve güvenlik sorumluluğunu iç güvenlik güçlerine devrettiğini iddia etmişti. - ŞAM