Suriye Hükümeti YPG'den Alınan Bölgelerde Güvenlik Sağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Suriye Hükümeti YPG'den Alınan Bölgelerde Güvenlik Sağladı

03.02.2026 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hükümet güçleri, YPG'den teslim alınan bölgelerde halkın sevgi gösterileriyle karşılandığını duyurdu.

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba, hükümet güçlerinin terör örgütü YPG'den teslim aldığı bölgelerde halkın "kendilerini sevinçle karşıladığını" ve güvenlik güçlerinin artık buralardan ayrılmayacağını belirtti.

Nureddin Baba, Kamışlı ilçesinin girişinde basına yaptığı açıklamada, Suriye hükümeti ve YPG arasında yapılan mutabakat gereği pazartesi günü güvenlik güçlerinin Haseke kent merkezinde, bugün de Kamışlı ilçesinde konuşlandığını ifade etti.

Terör örgütü YPG'nin önceden işgal altında tuttuğu, Rusya'nın çekildiği askeri hava üssü ve bölgedeki kritik petrol kuyularının teslimine ilişkin soruyu yanıtlayan Baba, "Taraflar arasındaki anlaşmada planlandığı takvime uygun şekilde Kamışlı hava üssü, petrol kuyuları, hükümet binalarının halka hizmet için Suriye yönetimince teslim alınacağını" anlattı.

YPG saflarındaki yabancı unsurlara ilişkin de Suriyeli Sözcü, "siyasi görüşmeler sonucunda ortaya çıkan anlaşma sonucunda bu konunun çözüme kavuşturulacağını" dile getirdi.

-"Hassas bir dönemden geçiyoruz"

Hükümet güçlerinin bölgeye girişinin bir anlaşma kapsamında olduğunu, buradan ayrılmayacaklarını vurgulayan Bakanlık Sözcüsü entegrasyon çalışmaları kapsamında terör örgütü YPG'nin "asayiş" diye isimlendirilen sözde kolluk kuvveti unsurlarının Suriye İçişleri Bakanlığına bağlanması amacıyla çalışmalar yapılacağını belirtti.

Baba, "Suriye halkı için çalışacak her vatandaşı mutlulukla karşılıyoruz, farklı etnik kimliklerin bir arada bulunması bizi zayıflatmayacak bilakis güçlü kılacak." dedi.

Suriye hükümetinin anlaşma kapsamında terör örgütü YPG'den teslim aldığı bölgelerdeki sevinç gösterilerine değinen Baba, şunları kaydetti:

"Suriye hükümetinin girdiği her bölgede halk bizleri sevinçle karşıladı. Bunun için çok teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde halkımızdan ateşli silahlarla kutlama yapılmaması ricasında bulunuyoruz. Hassas bir dönemden geçiyoruz. Öncelikle güvenin inşası bizim için önemli. Önümüzdeki günlerde daha düzenli etkinlikler yaparak kutlamalar yapacağız. Ayrıca kutlama yapan insanların SDG tarafından tutuklanmasını doğru bulmuyoruz. Bu dosyaların da kolaylaştırılması ve çözümü için de adımlar atılacaktır."

Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri, pazartesi günü Haseke kent merkezine ve Halep'in Aynularap ilçesine bağlı Şuyuk köyüne girmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Güvenlik, Hükümet, Güncel, Suriye, YPG, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye Hükümeti YPG'den Alınan Bölgelerde Güvenlik Sağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

18:23
Kasımpaşa, Eyüp Aydın transferini duyurdu
Kasımpaşa, Eyüp Aydın transferini duyurdu
18:02
ABD Başkanı Trump’tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
17:24
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
17:13
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ’’Beni affedin’’ yazmış
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ''Beni affedin'' yazmış
16:42
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
15:29
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 18:42:22. #.0.5#
SON DAKİKA: Suriye Hükümeti YPG'den Alınan Bölgelerde Güvenlik Sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.