Suriye Ordusu Halep'e Askere Sevk Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Suriye Ordusu Halep'e Askere Sevk Yaptı

13.01.2026 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye ordusu, SDG'nin Halep'e saldırılarını engellemek için geniş çaplı askeri sevkiyat gerçekleştirdi.

Suriye ordusu, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin Halep'e yönelik muhtemel saldırılarını engellemek amacıyla dün akşam saatlerinden itibaren kente ve kırsal bölgelere geniş çaplı askeri sevkiyat gerçekleştirdi.

Suriye ordusu, PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'den temizlediği Halep'te terör örgütlerine göz açtırmıyor. Ordu, SDG'nin Halep'e yönelik muhtemel saldırılarını engellemek amacıyla dün akşam saatlerinden itibaren kente ve kentin doğusundaki Meskene ve Deir Hafer yakınlarındaki kırsal bölgelere geniş çaplı askeri sevkiyat gerçekleştirdi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığı bilgiye göre, ordu birlikleri operasyon hazırlıkları kapsamında cephe hattındaki mevzilerini güçlendirdi. Suriye ordusu, sahadaki durumun doğrudan ve derhal incelendiğini ve değerlendirildiğini, terör örgütünün gerçekleştireceği herhangi bir askeri harekete şiddetli bir karşılık verileceğini aktardı.

Suriye ordusunda "askeri bölge" açıklaması gelmişti

Suriye ordusundan bugün yapılan yazılı açıklamada, SDG ve PKK'lı teröristlerin ve eski rejim unsurlarının Fırat Nehri'nin batısında yığınak yapmaya devam ettiği ve söz konusu bölgenin Halep'e yönelik saldırılarda İran yapımı kamikaze İHA'ların fırlatma noktası olarak kullanıldığı bildirilmişti. Açıklamada, "Bu bölgelerde SDG'nin PKK'lı teröristlerle ve eski rejimin kalıntılarıyla birlikte yığınağını arttırması ve bu bölgelerin Halep'e yönelik İran yapımı kamikaze İHA'ların fırlatma noktası olması nedeniyle Fırat Nehri'nin batısında yer alan kırmızı işaretlenmiş bölgeler (Deir Hafer, Meskene, Babiri ve Qawas) askeri bölge ilan edilmiştir. Bu bölgedeki tüm silahlı gruplar Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmelidir" ifadelerini kullanmıştı.

Sivillere söz konusu bölgedeki SDG mevzilerinden uzak durma çağrısı yapılarak, "Suriye ordusu, bu bölgede toplanan silahlı grupların burayı suç faaliyetleri için üs olarak kullanmasını engellemek için gerekli her şeyi yapacaktır" denilmişti. - HALEP

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Suriye, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Suriye Ordusu Halep'e Askere Sevk Yaptı - Son Dakika

İran, ülkedeki protestolara destek veren ülkeler için harekete geçti İran, ülkedeki protestolara destek veren ülkeler için harekete geçti
Darwin Nunez, golcü arayan Fenerbahçe’ye önerildi Tedesco’dan anında cevap Darwin Nunez, golcü arayan Fenerbahçe'ye önerildi! Tedesco'dan anında cevap
Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı
Mark Ruffalo’dan Altın Küre’de Trump’a sert çıkış: Dünyanın en kötü insanı Mark Ruffalo'dan Altın Küre'de Trump'a sert çıkış: Dünyanın en kötü insanı
Galatasaray’da 66 milyon euroluk dev kayıp Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp
Münevver Karabulut’un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti Münevver Karabulut'un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti

18:31
Zor tuttular Burak Yılmaz hakeme saldırmaya kalktı
Zor tuttular! Burak Yılmaz hakeme saldırmaya kalktı
18:10
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için ev hapsi talebi
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için ev hapsi talebi
17:57
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
17:48
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
17:44
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
16:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 18:53:20. #7.11#
SON DAKİKA: Suriye Ordusu Halep'e Askere Sevk Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.