Suriye Ordusu Halep'e Askere Sevk Yaptı

Suriye ordusu, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin Halep'e yönelik muhtemel saldırılarını engellemek amacıyla dün akşam saatlerinden itibaren kente ve kırsal bölgelere geniş çaplı askeri sevkiyat gerçekleştirdi.

Suriye ordusu, PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'den temizlediği Halep'te terör örgütlerine göz açtırmıyor. Ordu, SDG'nin Halep'e yönelik muhtemel saldırılarını engellemek amacıyla dün akşam saatlerinden itibaren kente ve kentin doğusundaki Meskene ve Deir Hafer yakınlarındaki kırsal bölgelere geniş çaplı askeri sevkiyat gerçekleştirdi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığı bilgiye göre, ordu birlikleri operasyon hazırlıkları kapsamında cephe hattındaki mevzilerini güçlendirdi. Suriye ordusu, sahadaki durumun doğrudan ve derhal incelendiğini ve değerlendirildiğini, terör örgütünün gerçekleştireceği herhangi bir askeri harekete şiddetli bir karşılık verileceğini aktardı.

Suriye ordusunda "askeri bölge" açıklaması gelmişti

Suriye ordusundan bugün yapılan yazılı açıklamada, SDG ve PKK'lı teröristlerin ve eski rejim unsurlarının Fırat Nehri'nin batısında yığınak yapmaya devam ettiği ve söz konusu bölgenin Halep'e yönelik saldırılarda İran yapımı kamikaze İHA'ların fırlatma noktası olarak kullanıldığı bildirilmişti. Açıklamada, "Bu bölgelerde SDG'nin PKK'lı teröristlerle ve eski rejimin kalıntılarıyla birlikte yığınağını arttırması ve bu bölgelerin Halep'e yönelik İran yapımı kamikaze İHA'ların fırlatma noktası olması nedeniyle Fırat Nehri'nin batısında yer alan kırmızı işaretlenmiş bölgeler (Deir Hafer, Meskene, Babiri ve Qawas) askeri bölge ilan edilmiştir. Bu bölgedeki tüm silahlı gruplar Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmelidir" ifadelerini kullanmıştı.

Sivillere söz konusu bölgedeki SDG mevzilerinden uzak durma çağrısı yapılarak, "Suriye ordusu, bu bölgede toplanan silahlı grupların burayı suç faaliyetleri için üs olarak kullanmasını engellemek için gerekli her şeyi yapacaktır" denilmişti. - HALEP