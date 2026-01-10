Suriye Ordusu Halep'te Operasyonları Durdurdu

Suriye ordusu: "Halep'in Şeyh Maksud Mahallesindeki tüm askeri operasyonlar saat 15.00'ten itibaren durduruldu. Yasin Hastanesi'nde saklanan SDF mensupları silahlarıyla birlikte Tabka kentine gönderilecek. Ordu, tüm sağlık ve kamu tesislerini devlet kurumlarına devretmeye başlayacak ve Şeyh Maksud Mahallesindeki sokaklardan kademeli olarak çekilecek." - HALEP