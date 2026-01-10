Suriye Ordusu Halep'te YPG/SDG'ye Operasyon Başlattı - Son Dakika
Suriye Ordusu Halep'te YPG/SDG'ye Operasyon Başlattı

10.01.2026 00:21
Suriye ordusu, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nde YPG/SDG'ye yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Suriye ordusu, Halep'ten çıkmaya yanaşmayan terör örgütü YPG/SDG'nin Şeyh Maksud Mahallesi'nde sıkışan unsurlarına yönelik nokta operasyonlarına kaldığı yerden devam ediyor.

AA muhabirinin Halep'te operasyonlara katılan askeri kaynaklardan aldığı bilgiye göre, ordunun terör örgütü hedeflerini ağır silahlarla hedef aldığı operasyon Şeyh Maksud Mahallesi'ni çeviren farklı noktalardan yeniden başladı.

Bölgedeki AA ekibi, teröristlerin de karşılık verdiği operasyonda ağır silah seslerinin arttığını bildirdi.

Suriye Savunma Bakanlığı, mahalledeki sivillerden güvenlikleri için TSİ 16.00-18.00 arasında kendileri için oluşturulan insani koridoru kullanarak operasyon bitene kadar bölgeden ayrılmalarını istemişti.

Suriye Devlet Televizyonu El Ihbariyye de operasyonun yeniden başladığını bildirirken, haberinde, "Temizlik tamamlandığında mahalle, güvenlik güçlerine ve devlet kurumlarına devredilecek ve çalışmalar derhal başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

YPG/SDG, Fırat Nehri'nin doğusuna tahliye uzlaşmasını bozdu

Suriye ordusu, dün başlattığı operasyonun ardından Halep'teki Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerinde büyük ölçüde hakimiyet sağlamıştı.

Suriye Savunma Bakanlığının saat 03.00 sularında başlattığı geçici ateşkesle örgütün saat 09.00'a kadar Halep kentini terk ederek Fırat Nehri'nin doğusuna tahliyeyi kabul etmesi istenmişti.

Sabah saatlerinde bölgede sükunet hakim olmuş, örgütün bölgeden çıkmayı kabul etmesi üzerine çok sayıda otobüs Fırat Nehri'nin doğusuna yapılacak tahliye için terör örgütünün sıkıştığı Şeyh Maksud Mahallesi girişine gelmişti.

Suriye ordusunun operasyonlarında Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahalleleri kontrol altına alınmış, kaçan örgüt unsurları Şeyh Maksud Mahallesi'nde toplanmıştı.

Suriye'nin Halep kent merkezinde orduyla girilen çatışmalardan sonra bölgeden çıkmak için tahliye uzlaşısını kabul eden terör örgütü YPG/SDG'den bazı unsurlar, güvenlik güçlerine ateş açmıştı.

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG mensuplarının sıkıştığı Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki sivillerin tahliyesi için yerel saatle 16.00 ila 18.00 arasında insani koridor açacağı bildirilerek örgüte ait hedeflerin konumlarını paylaşmıştı.

Halep'te YPG/SDG'ye yönelik operasyon

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'teki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti.

Şam yönetimi, YPG/SDG'den 10 Mart Mutabakatı'na uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

YPG/SDG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgal ettiği Halep'in Şeyh Maksud, Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlar başlatmıştı.

Terör örgütünün 6 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 55 kişi yaralandı.

Halep Kent Merkez Komitesi, Halep'teki güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

