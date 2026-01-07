Suriye Ordusu'ndan SDG'ye Karşı Operasyon Açıklaması

(ANKARA) – Suriye Arap Ordusu Askeri Operasyonlar Komutanlığı, Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde bulunan Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) ait tüm askeri mevzilerin Suriye Arap Ordusu için meşru askeri hedefler olarak değerlendirileceğini açıkladı.

Suriye Ordusu'ndan yapılan açıklamada, söz konusu kararın SDG'nin Halep'in bazı mahallelerine yönelik saldırılarını artırması ve sivillere karşı "çok sayıda katliam" gerçekleştirdiği iddialarının ardından alındığı belirtildi. Açıklamada, bölgedeki SDG güvenlik noktalarına yönelik askeri operasyonların kapsamlı olacağı vurgulandı.

Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yaşayan sivillere de acil çağrıda bulunulan açıklamada, SDG mevzilerinden derhal uzak durmaları gerektiği, can güvenliği için çatışma bölgelerine yaklaşmaları gerektiği bildirildi.

Öte yandan, sivillerin güvenli şekilde tahliye edilebilmesi amacıyla iki insani koridorun açıldığı duyuruldu. Açıklamaya göre, bölge halkının yakından tanıdığı El-Awariz Geçidi ile El-Zuhur Caddesi üzerindeki geçiş noktaları, saat 15.00'e kadar "güvenli insani koridor" olarak kullanılabilecek.

Suriye Arap Ordusu, sivillerin bu koridorları kullanarak çatışma alanlarından uzaklaşmalarının önem taşıdığını kaydetti.