Suriye Ordusu\'ndan SDG\'ye Sert Uyarı

SURİYE ordusu, SDG'nin herhangi bir eylemine sert karşılık verileceğini bildirdi.

Suriye basını, Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti'nin, Halep'in doğusunda Meskene ve Deyr Hafir çevresinde SDG'nin konuşlandığı noktalara yeni silahlı grupların ulaştığını açıkladığını duyurdu. Açıklamada, Suriye ordusunun sahadaki durumu doğrudan ve acil şekilde değerlendirdiği belirtilerek, SDG'nin silahlı grupları bölgeye sevk etmesinin tehlikeli bir tırmanma olduğu kaydedildi. Suriye ordusunun, SDG'nin herhangi bir askeri hareketini, sert bir karşılıkla yanıtlayacağı vurgulanan açıklamada, "Suriye ordusu bu gelişmeler karşısında asla sessiz kalmayacaktır" ifadesi kullanıldı.