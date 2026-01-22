Suriye Ordusu'ndan YPG/SDG Uyarısı

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'nin kurgulanmış ve bağlamından koparılmış sahte videolar aracılığıyla halkı sindirmeye ve korkutmaya çalıştığı uyarısında bulundu ve Kürtlerin Suriye halkının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Suriye resmi ajansı SANA, ordunun Operasyon Birimine dayandırdığı haberinde, terör örgütü YPG/SDG içindeki PKK militanlarının, asılsız ve tehlikeli söylentiler ile sahte videolar yayarak ülkedeki Kürt vatandaşlarını ordu hakkında korkutmaya çalıştığını belirtti.

Kürtlerin Suriye halkının ayrılmaz bir parçası olduğu ve ordunun Kürt halkını korumayı hedeflediğine yer verilen açıklamada, "Kürt halkımıza sesleniyoruz; Suriye'nin tamamı sizin vatanınızdır. İstediğiniz zaman gerilim yaşanan bölgelerden çıkarak dilediğiniz herhangi bir bölgeye gidebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

PKK'lı teröristlerin ordu ile Kürt halkı arasında fitne çıkarmaya çalıştığına işaret edilen açıklamada, terör örgütünün bölgedeki "yıkıcı ve yayılmacı hayallerinin son günlerini yaşadığı" kaydedildi.