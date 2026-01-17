Suriye Ordusu'ndan YPG/SDG'ye Çekilme Çağrısı - Son Dakika
Suriye Ordusu'ndan YPG/SDG'ye Çekilme Çağrısı

17.01.2026 17:21
Suriye ordusu, YPG/SDG'den Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesini ve sivil yönetimi desteklemesini istedi.

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'ye Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesi, Tabka'daki tüm askeri unsurları boşaltması, sivil yönetimin görev yapmasına olanak tanıması ve ilan edilmiş taahhütlerini derhal yerine getirmesi çağrısında bulundu.

Suriye Ordusu Operasyonlar Dairesi tarafından yapılan açıklamada, YGP/SDG'den Fırat Nehri'nin doğusuna tamamen çekilmesi ve Tabka'daki tüm askeri unsurları kentten çıkararak sivil yönetimin görev yapmasına imkan tanıması istendi.

YPG/SDG'nin bölgede istikrarı sağlamak amacıyla yürütülen girişimleri engellememesi gerektiği belirtilen açıklamada, terör örgütünün ayrıca ilan edilmiş taahhütlerini derhal yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, anlaşmaların ihlal edilmesi veya sivil yönetimin çalışmalarının aksatılması durumunda sorumluluğun örgütte olacağı belirtildi.

Suriye ordusunun bu çağrısı, Tabka ve çevresinde sivil yönetimin görevlerini etkin şekilde yerine getirebilmesi için atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan, Suriye Savunma Bakanlığı da terör örgütü YPG/SDG'nin Arap ve Kürt mensuplarına örgütten ayrılıp en yakın Suriye ordusu birliğine teslim olmaları çağrısını yineledi.

Bakanlığın irtibat telefon numaraları paylaştığı açıklamada, "Hayatınızı ve geleceğinizi korumak için en yakın Suriye ordusu noktasına giderek veya aşağıdaki numaraları arayarak bu örgütten ayrılmak için inisiyatif alın." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

