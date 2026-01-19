Suriye Ordusu Tişrin Barajı'na Yöneldi - Son Dakika
Suriye Ordusu Tişrin Barajı'na Yöneldi

19.01.2026 11:22
Suriye ordusu, YPG/SDG'nin kontrolündeki Tişrin Barajı'nı almak için harekete geçti.

Suriye ordusu, Münbiç'in güneybatısında terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki Tişrin Barajı'nı kontrolüne almak üzere harekete geçti.

Münbiç'teki AA ekibinin bildirdiğine göre, örgüt unsurları baraj sahasından çekilmeye başladı.

Cephe hattındaki Suriye ordusu da barajı kontrolüne almak üzere harekete geçerken taraflar arasında sabah saatlerinden şu ana kadar herhangi bir çatışma çıkmadı.

Suriye ordusunun, 15 Ocak Perşembe akşamı örgüte yönelik başlattığı operasyonda baraj çevresinde zaman zaman şiddetli çatışmalar çıkmış ama pozisyonlarda değişiklik olmamıştı.

Kaynak: AA

