Suriye Sınırına Mühimmat Sevkiyatı

HATAY'dan Suriye'deki birliklere takviye amaçlı gönderilen mühimmat ve malzeme taşıyan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

HATAY'dan Suriye'deki birliklere takviye amaçlı gönderilen mühimmat ve malzeme taşıyan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.



Hatay'dan yola çıkan mühimmat ve malzeme taşıyan askeri konvoy, İslahiye'ye ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoy, çevre yolundan Gaziantep istikametine devam etti. - Gaziantep

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