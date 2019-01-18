Suriye Sınırına Mühimmat Sevkiyatı
1 saat önce
HATAY'dan Suriye'deki birliklere takviye amaçlı gönderilen mühimmat ve malzeme taşıyan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
HATAY'dan Suriye'deki birliklere takviye amaçlı gönderilen mühimmat ve malzeme taşıyan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Hatay'dan yola çıkan mühimmat ve malzeme taşıyan askeri konvoy, İslahiye'ye ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoy, çevre yolundan Gaziantep istikametine devam etti. - Gaziantep
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:53 Kaynak: DHA
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