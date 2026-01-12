Suriye Ürünleri Fuarı İptal Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Suriye Ürünleri Fuarı İptal Edildi

12.01.2026 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

IKBY, Halep'teki operasyonlar nedeniyle Suriye Ürünleri Fuarı'nın iptalini duyurdu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil Valiliği, 23-26 Ocak'ta Erbil Uluslararası Fuar Alanı'nda açılması planlanan Suriye Ürünleri Fuarı'nın Halep'te düzenlenen operasyon nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Suriye ordusunun Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'ye yönelik operasyonlarının ardından dikkat çeken bir adım geldi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil Valisi Ümit Hoşnav yaptığı açıklamada, Erbil Uluslararası Fuar Alanı'nda 23 - 26 Ocak'ta düzenlenmesi planlanan Suriye Ürünleri Fuarı'nın iptal edildiğini duyurdu.

Erbil Valisi Hoşnav, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, iptal kararının kamuoyunun hassasiyeti doğrultusunda ve ilgili tüm kurumlarla varılan mutabakat çerçevesinde alındığını belirtti.

Sosyal medyada işten çıkarma kampanyası

Öte yandan, Suriye ordusunun operasyonuna tepki gösteren bazı Kürt aktivistler, IKBY'deki Suriyeli Arapların işlerinden çıkarılması için sosyal medyada kampanya başlattı. Kampanya kapsamında Erbil kentinde çalışan birçok Suriyeli işten çıkarıldı. - ERBİL

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Ekonomi, 3-sayfa, Suriye, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Suriye Ürünleri Fuarı İptal Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıra o ülkede mi Trump açık açık tehdit etti Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı 22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı
Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor
Para cezaları nafile Karı koca araçtan inip dehşeti yaşattı Para cezaları nafile! Karı koca araçtan inip dehşeti yaşattı
Cani koca dehşet saçtı Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti Cani koca dehşet saçtı! Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti
Kadınlar Türkiye Kupası’nın sahibi Galatasaray’ı farklı mağlup eden Fenerbahçe Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'ı farklı mağlup eden Fenerbahçe

13:14
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
13:00
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
11:55
Arnavutköy Belediyesi’nden ’’Kemerleri sıkın’’ diyen Bakan Şimşek’i kızdıracak karar
Arnavutköy Belediyesi'nden ''Kemerleri sıkın'' diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar
11:54
Komşuda tehlikeli gelişme Hükümet yanlıları da sokağa indi
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi
10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:39
Böyle evlat olmaz olsun Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 14:42:28. #7.11#
SON DAKİKA: Suriye Ürünleri Fuarı İptal Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.