Suriye ve ABD Temsilcisi Riyad\'da Görüştü

SURİYE Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ile bir araya geldi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin, DEAŞ terör örgütüyle mücadele kapsamında düzenlenen Uluslararası Koalisyon Toplantısı marjında, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ile bir araya geldiği belirtildi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen görüşmenin içeriğine dair ise detaylı bir bilgi paylaşılmadı.