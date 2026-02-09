Suriye ve ABD Temsilcisi Riyad'da Görüştü

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.
Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Şeybani ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack arasındaki görüşme, terör örgütü DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu siyasi direktörler toplantısı kapsamında gerçekleştirildi.
İkili, Suriye dosyasına ilişkin güncel gelişmeleri ve bölgesel konuları ele aldı.
