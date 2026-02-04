Suriye ve Rusya Askeri İlişkilerini Güçlendiriyor

(ANKARA) - Suriye Genelkurmay Başkanı Ali El-Nassan, Şam'da Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-Bek Yevkurov başkanlığındaki askeri heyetle bir araya geldi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığı bilgiye göre, Suriye Genelkurmay Başkanı Ali El-Nassan, Şam'da Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-Bek Yevkurov başkanlığındaki askeri heyetle bir araya geldi. Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Şam ile Moskova arasındaki askeri ilişkilerin ele alındığı, savunma alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik başlıkların masaya yatırıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Rus heyetinin Şam ziyareti kapsamında gelecek günlerde de sürmesi beklenen temaslar, iki ülke arasındaki askeri koordinasyonun güçlendirilmesini ve ortak çıkarlar doğrultusunda iş birliğinin derinleştirilmesini hedefliyor. Görüşmede ayrıca bölgede güvenlikle ilgili güncel gelişmeler ve terörle mücadele konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.