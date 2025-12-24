Suriye ve Rusya İlişkileri Yeni Aşamada

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmede, "Bugün Rusya-Suriye ilişkileri yeni bir aşamaya giriyor" ifadelerini kullanarak, Suriye'nin "tüm ülkelerle dengeli ilişkiler kurmayı hedeflediğini" belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Moskova'da yapılan görüşme sırasında açıklamalarda bulundu. Toplantıda ilk sözü alan ev sahibi Sergey Lavrov, "Son dönemde daha sık bir araya gelmemiz memnuniyet verici. Kısa süre önce, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeler sırasında kendisine eşlik ettiniz. Genel değerlendirmelere göre bu ziyaretin oldukça yerinde ve verimli olduğunu biliyorum. Ziyaretin temel amacının, Rusya'nın Suriye'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını açık ve tartışmasız biçimde tanıdığını teyit etmek olduğuna inanıyorum" dedi.

"Ziyaretiniz, oldukça faydalı olan görüş alışverişinin sürdürülmesi için bir fırsat niteliğindedir"

İki ülke liderinin görüşmesinin hemen ardından Daimi Rusya-Suriye Ticari, Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İş Birliği Komisyonu bir toplantı gerçekleştirildiğine değinen Lavrov, "Bu toplantıda, Ahmed eş-Şara ile Rusya İnşaat, Konut ve Kamu Hizmetleri Bakanı Irek Fayzullin, geçmiş yıllarda oluşturulan temele dayanarak, karşılıklı fayda esasına göre ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi konusunda ilkesel bir mutabakata vardı. Mevcut ziyaretiniz, oldukça faydalı olan bu düzenli görüş alışverişinin sürdürülmesi için bir fırsat niteliğindedir" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Ayrıca, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili meseleleri, bölgedeki durumu ve daha önce de belirttiğim gibi birincil öneme sahip olan Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü güvence altına alacak pratik adımları ele aldığınız kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiğinizi biliyorum. Sayın Bakan, dünkü toplantıda uluslararası platformlardaki iş birliğimizden duyduğunuz memnuniyeti ve bu iş birliğini derinleştirmeye yönelik ilginizi dile getirdiğinizi de biliyorum. Bugün, bu konuyu ayrıntılı şekilde ele almak ve bu hedefe ulaşmak için atılacak somut adımları belirlemek adına iyi bir fırsata sahibiz" diye konuştu.

"Artık tüm devletlerle karşılıklı saygıya dayalı dengeli ilişkiler kurma arzusundayız"

Bakan Esad Hasan Şeybani ise toplantıda, "Bugün Rusya-Suriye ilişkileri yeni bir aşamaya giriyor" diyerek, Suriye'nin "tüm ülkelerle dengeli ilişkiler kurmayı hedeflediğini" belirtti. Şam yönetiminin geçen yıl içinde çeşitli alanlarda önemli başarılar elde ettiğini kaydeden Şeybani, "Her şeyden önce bu yıl, 14 yıl süren savaşın sona ermesine tanıklık etti. Elde ettiğimiz en büyük başarı, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasıdır. Şu anda ülkenin yeniden inşasıyla meşgulüz" ifadelerine yer verdi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani son olarak, "Geçtiğimiz yıl uyuşturucu kaçakçılığını da kontrol altına almayı başardık. Şimdi istihdamı artırmak için yatırım çekmeye çalışıyoruz. Bu da ikili iş birliğimizin konularından biri. Artık tüm devletlerle karşılıklı saygıya dayalı dengeli ilişkiler kurma arzusundayız" dedi.

Görüşme, stratejik koordinasyon ve iş birliğinin artarak süreceği mesajıyla tamamlandı. - MOSKOVA