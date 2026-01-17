Suriye Yönetiminden Kararnamaya Tepki

(ANKARA) - Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Kürtlere geniş haklar tanıyan kararnameyi imzalamasının ardından Suriye'nin kuzeydoğusundaki fiili yönetim, "hakların kararname ile değil, kalıcı anayasal düzenlemelerle güvence altına alınması gerektiğini" belirtti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, Kürtlere geniş haklar tanıyan yeni bir kararname yayımlamasına, Suriye'nin kuzeydoğusundaki fiili özerk yönetim yazılı bir açıklamayla yanıt verdi.

Açıklamada "Haklar geçici kararnamelerle korunmaz; tüm halkların ve bileşenlerin iradesini yansıtan kalıcı anayasalarla güvence altına alınır ve kökleştirilir" denildi. Kararnamenin "ilk adım olarak değerlendirilebileceği" ifade edilen açıklamada, bunun Suriye halkının beklentilerinin gerisinde kaldığı kaydedildi.