Son Dakika Haberleri: Suriyeli çocuklar, barınaktaki hayvanları sevdi
Son Dakika Güncel Haber

Suriyeli çocuklar, barınaktaki hayvanları sevdi

36 dakika önce

Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğünü ziyaret eden Suriyeli çocuklar, tedavi gören sokak hayvanlarıyla zaman geçirdi.

Suriyeli çocuklar, barınaktaki hayvanları sevdi, System.String[]
Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğünü ziyaret eden Suriyeli çocuklar, tedavi gören sokak hayvanlarıyla zaman geçirdi.

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları Komisyonu ve bağlı kuruluşlar, Adıyaman Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüğü bünyesinde mültecilere yönelik olarak UNFPA, UNICEF ve Adıyaman Gençlik Merkezi işbirliğiyle, Adıyaman Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet Hulusi Kara ve Engin Coşkun koordinatörlüğünde, Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla Suriyeli çocukları, Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren sokak hayvanları bakım ve tedavi merkezine götürüldü.

Sosyal uyum projesi kapsamında gerçekleştirilen ziyarette tedavi gören hayvanlarla güzel zaman geçiren Suriyeli çocuklar, merkez yetkililerinden hayvanlar hakkında bilgi alıp, rehabilite altında olan hayvanlarla yakından ilgilendi.

Ziyaretle ilgili bir değerlendirmede bulunan Adıyaman Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet Hulusi Kara, sokak hayvanlarına yönelik uyguladığı politikalardan dolayı her kesimden büyük takdir gören Adıyaman Belediyesi yetkililerine, kendilerine böyle bir imkan tanımalarından dolayı teşekkür ederek, "Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü yetkilileri ve personeli bizleri oldukça güzel karşılayıp, yapılan uygulamalar hakkında bilgiler verdi. Kendilerine ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Ziyaret sonunda mülteci çocuklar, tedavi gören hayvanlarla birlikte fotoğraf çektirdi. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:49 Kaynak: İHA
merkez, veteriner, adıyaman, suriyeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TPAO, Batman'daki taşınmazlarını ihale usulü satacak Adana'da vahşet! 15 yaşındaki kız çocuğu boğazı kesilerek öldürüldü YSK, milletvekili mühürlü, birden fazla mühürlü ve mühürsüz zarflar için kararını verdi İstanbul Havalimanı'nda seçim yoğunluğu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 17:25:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriyeli çocuklar, barınaktaki hayvanları sevdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]