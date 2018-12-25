Son Dakika Haberleri: Suriyeli Genç, Yanarak Ölmekten Son Anda Kurtarıldı

Suriyeli Genç, Yanarak Ölmekten Son Anda Kurtarıldı

39 dakika önce

Adana'da elektrik kontağından çıkan yangında dumandan etkilenip bayılan ve vücudunda yanıklar oluşan Suriye uyruklu Fuvaz Haşim (19), komşuları tarafından son anda kurtarıldı.

Adana'da elektrik kontağından çıkan yangında dumandan etkilenip bayılan ve vücudunda yanıklar oluşan Suriye uyruklu Fuvaz Haşim (19), komşuları tarafından son anda kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan genç, tedavi altına alındı.

Yangın, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13093 Sokak'taki iki katlı müstakil evin alt katında çıktı. Sokağı saran dumanı fark eden mahalle sakinleri, dışarı çıktıklarında Suriyeli bir ailenin kaldığı evin yandığını görünce, durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada odada bir gencin baygın bir şekilde yattığını fark eden vatandaşlar, evin kapısını kırıp, içeri girdi. Evlerinden çektikleri hortumlarla alevlere müdahale eden vatandaşlar, isminin Fuvaz Haşim olduğu öğrenilen Suriyeli genci de ölmekten kurtardı. Dumandan etkilenen ve vücudunda yanıklar oluşan Haşim, olay yerine çağrılan ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin durumunun ağır olduğu belirtildi.

İtfaiye erleri tarafından tamamen söndürülen ve evin bir odasında hasara yol açan yangının, ilk incelemelere göre elektrik kontağından çıktığı saptandı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:26 Kaynak: DHA

Suriye, Adana, 3. Sayfa, 3. Sayfa
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