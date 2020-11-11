Suriyeli kuzenler, yolda buldukları cüzdanı sahibine ulaştırdı - Son Dakika

Suriyeli kuzenler, yolda buldukları cüzdanı sahibine ulaştırdı
11.11.2020 10:06
ADIYAMAN'da, Suriye uyruklu 2 kuzen, yolda buldukları ve içinde 540 lira olan cüzdanı muhtar aracılığıyla sahibine teslim etti.
ADIYAMAN'da, Suriye uyruklu 2 kuzen, yolda buldukları ve içinde 540 lira olan cüzdanı muhtar aracılığıyla sahibine teslim etti.
Turgut Reis Mahallesi'nde yürüyen Hasan el Masri (12) ile amcasının oğlu olan ve aynı ismi taşıyan Hasan el Masri (11), kaldırımda içinde 540 lira olan cüzdan buldu. Kuzenler, cüzdanı alıp, Turgut Reis Mahallesi'nin muhtarı Abdulkadir Geylani Taş'a götürdü. Muhtar Taş da içindeki kimlikten cüzdanın, inşaat işçisi Bayram Göktürk'e ait olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Taş'ın telefonla ulaştığı Göktürk, mahalleye gelerek, cüzdanını teslim aldı. Bayram Göktürk, Suriyeli çocuklara duyarlı davranışları için teşekkür etti.
Son Dakika Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden ve devir teslim törenine katılmayan Albayrak'ın Trabzon'da olduğu iddia edildi Beşiktaş, Vedat Muriqi'in menajeriyle görüştü: Lazio ile sorun yaşarsa ona talibiz İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu Didem Soydan, kendisine hakaret eden takipçisinden şikayetçi oldu Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler Tüm dünyayı umutlandıran koronavirüs aşısının -80 derecede saklanması gerekiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 Bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun