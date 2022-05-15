"Suriyelilerin bize faydası yok" diyen İlber Ortaylı: Türk vatandaşlığı parayla satılmamalı - Son Dakika
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"Suriyelilerin bize faydası yok" diyen İlber Ortaylı: Türk vatandaşlığı parayla satılmamalı

15.05.2022 12:34

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı Kırşehir Kitap Günleri'nde yaptığı konuşmada Suriyeli mülteciler konusuna değinerek "Bize çok faydalar yok" diye konuştu. Ortaylı Türk vatandaşlığının para karşı satılmasına da karşı olduğunu dile getirdi.

Kırşehir Belediyesi tarafından Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen İlber Ortaylı söyleşisine Kırşehirliler büyük ilgi gösterdi. Geçmişten günümüze birçok konuya değinen ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın Suriyeli sığınmacılar ve Türk vatandaşlığının para ile satılması konusundaki açıklamaları söyleşiye katılan vatandaşlardan alkış aldı.

"SURİYELİ GÖÇMENLERİN BİZE ÇOK FAYDASI YOK"

Geçmişten örnekler vererek göçmenlik konusu hakkında konuşan İlber Ortaylı Suriyeli göçmenler hakkında "Suriyeli göçmenlerin bize çok faydası yok" ifadelerine yer verdi.

"TÜRK VATANDAŞLIĞI PAHALI BİR VATANDAŞLIKTIR"

Yabancıların para karşılığı Türk vatandaşlığına geçmesine de değinen Ortaylı, Türk vatandaşlığının para karşılığı satılmasına karşı olduğunu belirterek "Türk vatandaşlığı pahalı bir vatandaşlıktır" dedi.

DAHA ÖNCEKİ AÇIKLAMALARI GÜNDEM YARATMIŞTI

İlber Ortaylı'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı "Türkiye'nin mülteciye ihtiyacı var, yaşlanıyoruz. Afganlar olmasın diyenler var. Senin bağında bahçende meyveyi kim toplayacak" açıklaması büyük tepki çekmişti. Tepkiler sonrası sözlerinin cımbızla çekilerek yayınlandığını belirten Ortaylı ise "Her zaman söylüyorum, her mülteci aynı mülteci değildir. Böyle trollük yapılmaz. Amaçlı olabilir. Bu iki konuşmanın hepsini okumak lazım oraya bir şey yazacaksan" şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: Medya Ankara

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Son Dakika Güncel 'Suriyelilerin bize faydası yok' diyen İlber Ortaylı: Türk vatandaşlığı parayla satılmamalı - Son Dakika


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