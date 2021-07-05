Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte "Evet" diyen hostes alkış yağmuruna tutuldu - Son Dakika

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Denizli Çardak Havaalanına inmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanından havalanan yolcu uçağında eşine az rastlanır bir evlilik teklifi yaşandı.

YOLCULAR ŞAŞTI KALDI

Uçağa yolcu olarak binen genç, yolculuk başlayıp uçak 30 bin fit yüksekliğe ulaştığı sırada, kabin görevlisi olan hostes sevgilisi görevini yaptığı sırada ayağa kalkarak önünü kesti. Çılgın aşık, cebinden yüzük çıkararak genç kadına "Benim evlenir misin" diye sordu. Bu durum karşısında yolcular ve diğer kabin görevlileri dahil herkes dondu kaldı.

"EVET" DEDİ

Kısa süren şokun ardından genç hostes, erkek arkadaşına "evet" yanıtını verince uçaktaki tüm yolcular genç çifti dakikalarca alkışladı.

"BÜTÜN YOLCULARI DÜĞÜNE DAVET ETMELİSİNİZ"

Yolculardan biri, "Düğüne bu uçaktaki herkesi davet etmezseniz büyük arıza çıkar" diye bağırınca, alkışın yerini kahkahalar aldı. Her şeyden haberdar olan ancak son ana kadar sessizliğini koruyan kaptan, evet yanıtı sonrası genç çifti tebrik etti. Denizli Çardak Havaalanına inen yolcular, unutulmayacak bir anı yaşamış oldu.