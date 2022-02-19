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SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON BAŞINDA UYUDUĞU OTOMOBİL CİPE ÇARPTI: 1 YARALI - Son Dakika

SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON BAŞINDA UYUDUĞU OTOMOBİL CİPE ÇARPTI: 1 YARALI

19.02.2022 13:49

BEYKOZ TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon başında uyuduğu otomobil kontrolden çıkarak cipe çarptı.

BEYKOZ TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon başında uyuduğu otomobil kontrolden çıkarak cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan cipin sürücüsü aracında sıkışarak yaralandı.

Kaza, saat 06.15 sıralarında TEM Otoyolu Kavacık mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Aşırı süratli olduğu iddia edilen 34 HE 3321 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon başında uyudu. Bunun üzerine kontrolden çıkan otomobil, aynı istikamette ilerleyen 34 MUJ 68 plakalı cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan cip takla atarken, sürücü aracında sıkıştı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı sonrası bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazalı araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON BAŞINDA UYUDUĞU OTOMOBİL CİPE ÇARPTI: 1 YARALI
SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON BAŞINDA UYUDUĞU OTOMOBİL CİPE ÇARPTI: 1 YARALI
SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON BAŞINDA UYUDUĞU OTOMOBİL CİPE ÇARPTI: 1 YARALI

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SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON BAŞINDA UYUDUĞU OTOMOBİL CİPE ÇARPTI: 1 YARALI SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON BAŞINDA UYUDUĞU OTOMOBİL CİPE ÇARPTI: 1 YARALI SULTANBEYLİ TEM'DE KAZA 2 YARALI SULTANBEYLİ TEM'DE KAZA 2 YARALI TEM'de feci kaza: Otomobil bariyerlere çarpıp yan yattı 2 yaralı TEM'de feci kaza: Otomobil bariyerlere çarpıp yan yattı 2 yaralı

TEM Otoyolu, Otomobil, Edirne, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON BAŞINDA UYUDUĞU OTOMOBİL CİPE ÇARPTI: 1 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON BAŞINDA UYUDUĞU OTOMOBİL CİPE ÇARPTI: 1 YARALI - Son Dakika
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