Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, kovalamacada refüje çarptı - Son Dakika

İZMİR'in Konak ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan, kovalamaca sırasında refüje çarpan otomobil sürücüsünün ehliyetsiz olduğu belirlendi. Sürücü ve yanındaki kişiye maske takmadıkları ve sokağa çıkma kısıtlamısını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza kesildi.

Basmane Meydanı'nda uygulama yapan trafik polisleri, şüphe üzerine 35 AAJ 483 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Trafik polisleri ile sürücü arasındaki kovalamaca sırasında otomobil, Halide Edip Adıvar Caddesi'nde refüje çarptı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye cezai işlem uygulandı. Sürücü ve yanındaki kişiye ayrıca maske takmadıkları ve sokağa çıkma kısıtlamısını ihlal ettikleri gerekçesiyle de ceza kesildi. Sürücünün ifadesinde otomobili babasından habersiz aldığını ve ehliyeti olmadığı gerekçesiyle korkup kaçtığını söylediği belirtildi.