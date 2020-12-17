Sürüden ayrılan küçükbaş hayvanların belediye binasına yürüdüğü anlar dünya basınında manşet oldu - Son Dakika

Sürüden ayrılan küçükbaş hayvanların belediye binasına yürüdüğü anlar dünya basınında manşet oldu

17.12.2020 21:28

Nevşehir'de, geçtiğimiz günlerde sürüden ayrılan 5 küçükbaş hayvanın belediye binasına girmeye çalıştığı anlar dünya basınında yer aldı. Reuters Haber Ajansı, "Belediye başkanı nerede?" başlığını kullanırken, ABC News ise "Türkiye'nin Nevşehir kentinde bir grup çiftlik hayvanı belediye binasına saldırdı" ifadelerini kullandı.

Nevşehir'e bağlı Göre beldesinde Hasan Ünbulan'a ait koç, keçi ve 3 adet koyun, 3 gün önce sürüden ayrılarak kent merkezine geldi. Belediye binası önüne gelen küçükbaş hayvanlar içeriye doğru yürüdü. Bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntülerde güvenlik görevlilerinin binanın içine yürüyen hayvanları uzaklaştırmaya çalıştığı anlar yer aldı. Hayvanlar arasındaki koçun, güvenlik personeli ve belediye binasına girmeye çalışan vatandaşları kovalaması da ilginç görüntü oluşturdu. Güvenlik görevlilerinin haber vermesinin ardından Hasan Ünbulan'a ulaşan ekipler, hayvanları teslim etti.

Sürüden ayrılan küçükbaş hayvanların belediye binasına yürüdüğü anlar dünya basınında manşet oldu

BAŞKAN ARI'DAN DÜNYA MEDYASI PAYLAŞIMI

Yaşanan olay dünya basınında da yer aldı. Dünya basınının konuya ilişkin yaptığı haberleri sosyal medya hesabından paylaşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "Evet sevgili seyirciler kameralarımızı Nevşehir'e çeviriyoruz' dedi tüm dünya medyası. Tabii kendi dillerinde" ifadelerini kullandı.

Sürüden ayrılan küçükbaş hayvanların belediye binasına yürüdüğü anlar dünya basınında manşet oldu

"BELEDİYE BAŞKANI NEREDE?"

Reuters Haber Ajansı, "Belediye başkanı nerede? Türkiye'de bir koyun, bir keçi ve üç kuzu Nevşehir belediye binasına baskın düzenledi" ifadelerine yer verdi.

Sürüden ayrılan küçükbaş hayvanların belediye binasına yürüdüğü anlar dünya basınında manşet oldu

''BİR GRUP ÇİFTLİK HAYVANI BELEDİYE BİNASINA SALDIRDI''

Amerika'da yayın yapan ABC News ise, "Türkiye'nin Nevşehir kentinde bir grup çiftlik hayvanı belediye binasına saldırdı. Yetkililer sonunda bir koyun bir keçi ve üç kuzuyu yakaladı" ifadelerini kullandı.

Sürüden ayrılan küçükbaş hayvanların belediye binasına yürüdüğü anlar dünya basınında manşet oldu

Nevşehir, Reuters, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Sürüden ayrılan küçükbaş hayvanların belediye binasına yürüdüğü anlar dünya basınında manşet oldu - Son Dakika


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