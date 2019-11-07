Son Dakika Haberleri: Sürüye saldıran Hopa engereğini öldürdü
Son Dakika Güncel Sürüye saldıran Hopa engereğini öldürdü

Sürüye saldıran Hopa engereğini öldürdü

7 saat önce

Erzurum'un Oltu ilçesinde sürüye saldıran Hopa engereği, çiftçi tarafından öldürüldü.

Sürüye saldıran Hopa engereğini öldürdü, System.String[]

Erzurum'un Oltu ilçesinde sürüye saldıran Hopa engereği, çiftçi tarafından öldürüldü.

Güzelsu Mahallesi Kışla mevkisinde Hopa engereği, otlayan sürüye saldırdı.

Çiftçi Ertuğrul Şimşek, yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı hem sürüye hem de kendine zarar vermemesi için öldürdü.

Yılanın zehirliği olduğunu belirten Şimşek, "Bana saldırmaya çalıştığı sırada yılanı öldürmeye karar verdim." dedi.

Hopa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 07:56 Kaynak: AA
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