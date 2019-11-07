Sürüye saldıran Hopa engereğini öldürdü

Erzurum'un Oltu ilçesinde sürüye saldıran Hopa engereği, çiftçi tarafından öldürüldü.

Güzelsu Mahallesi Kışla mevkisinde Hopa engereği, otlayan sürüye saldırdı.

Çiftçi Ertuğrul Şimşek, yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı hem sürüye hem de kendine zarar vermemesi için öldürdü.

Yılanın zehirliği olduğunu belirten Şimşek, "Bana saldırmaya çalıştığı sırada yılanı öldürmeye karar verdim." dedi.