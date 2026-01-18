Surva Festivali 60. Yılını Kutluyor

Bulgaristan'ın batısındaki Pernik şehrinde Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) himayesinde 32'ncisi düzenlenen Surva Maskeli Oyunlar Festivali bu yıl 60. kuruluş yıl dönümünü görkemli gösteri ve ziyafetlerle kutluyor.

Kökeni pagan geleneğine dayandığı belirtilen ve "Kuker" olarak adlandırılan maskeli yerel grupların rengarenk gösterileri ile başlayan festivale, dünyanın 3 kıtasından 16 ülkeden konuk ekipler de katılıyor.

Organizasyon yetkilileri, 32. Surva Maskeli Oyunlar Festivali'ne Bulgaristan'ın yanı sıra İtalya, Hırvatistan, Sırbistan, Fransa, Slovenya, Kuzey Makedonya, Yunanistan, Portekiz, İspanya, ABD ve diğer bazı ülkelerden, yerel maskeli etkinlik geleneklerini sürdüren ekiplerin katıldığını belirtti.

Pernik Belediye Başkanı Stefan Kristev, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Pernik'in Lüksemburg merkezli Avrupa Karnaval Şehirleri Federasyonu (FECC) tarafından Avrupa Karnaval Başkenti ve Karnaval Geleneklerinin Küresel Merkezi ilan edildiğini duyurdu.

Kristev, son yıllarda yerli ve yabancı on binlerce izleyicinin festivale ilgisinin artmasından dolayı bir hafta sonu gerçekleştirilen festivalin bu yıl arka arkaya iki hafta sonu düzenlenmesine karar verdiklerini açıkladı.

Maskeli defilelere paralel olarak program kapsamında çeşitli kültürel etkinliklerin de gerçekleştirildiği kentte, ayrıca beklenen 13 bini aşkın misafir için yerel ve Balkan mutfağını temsil eden zengin bir yemek sunumu da yapılıyor.

60. kuruluş yıl dönümünün kutlandığı festival kapsamında konser, tiyatro ve skeç gösterileri, tematik sergiler ile maske ve süs eşyası yapım atölyeleri gibi çeşitli etkinlikler düzenlenirken, bu faaliyetlerin festivalin kapsamını genişletmesi bekleniyor.

25 Ocak'ta sona erecek festivalin ardından, yerel ve yabancı grupların gösterilerini değerlendirecek uluslararası jüri, çeşitli dallarda katılım ödüllerinin sahiplerini belirleyecek.

Festivalde "korkunç" görünümlü otantik maskeler takan göstericiler, eski bir inanca göre bu maskeler aracılığıyla kötülükleri ve mutsuzlukları kovduklarına, esprili gösterilerle de yılın başında bereketin ve mutluluğun gelmesine vesile olduklarına inanıyor.

İlki 1966 yılında düzenlenen Surva Festivali, Pernik kentinin yıllık kültürel takviminin en önemli etkinliklerinden biri olarak tanımlanıyor.