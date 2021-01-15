Survivor 2021'in yeni bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı arasında ödül oyunu heyecanı yaşandı. Murat Ceylan oyun öncesinde ödülü açıkladığı anlarda yarışmacılar büyük sevinç yaşadı. Kazanan takımın etli kuru fasulye ve pilav yemeği kazanacağı oyunda müthiş bir mücadele yaşandı.
Yarışmanın sonuna kadar tüm güçlerini ortaya koyarak yarışan iki takımdan kazanan ünlüler oldu. Oyunu kazanan ünlüler takımı ödül olan kuru fasulye ve pilavın tadını çıkardı.
Öte yandan Survivor 2021'de yeni bir kaptanlık uygulaması başlatıldı. Oyun öncesinde iki takım yarışmacıları tarafından verilen oylar sonucunda ünlüler takımı kaptanı Barış, gönüllüler takımı kaptanı ise Reşat seçildi
Survivor'da yeni başlatılan kaptanlığın en önemli görevi, bir oyunda kimin oynayıp oynamasına kaptanlar karar verecek. Böylece takımlarda en çok karşılaşılan bu karışıklık giderilmiş olacak.
Son Dakika › Magazin › Survivor 2021'de ödül oyununun kazananı belli oldu! İlk takım kaptanları da seçildi - Son Dakika Magazin