Survivor All Star\'da elenen isim Begüm oldu

Televizyon

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde kırmızı ve mavi takım kadın yarışmacıları elenmemek için düelloya çıktı. Begüm, Pınar, Gizem, Aleyna ve Aysu arasında yapılan eleme düellosunda veda eden isim Begüm oldu.

KIYASIYA MÜCADELE ETTİLER

En son kadın elemesi haftasında Sahra'nın yarışmadan kendi isteğiyle elenmesinin ardından düello yapılmamıştı. Bu nedenle de bu hafta 5 kadın yarışmacı arasında eleme oyunu oynandı. Düelloda ilk olarak Aleyna ve Begüm eşleşti. Yarışın sonunda sayıları kazanan Aleyna adaylıktan kurtuldu. Pınar - Gizem karşılaşmasının kazananı ise Pınar oldu. İlk eşleşmelerin kaybeden Gizem ve Begüm düellolarda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın galibi Gizem oldu. Gizem adada kalmaya devam ederken Begüm ise bir önceki kadın elemesinde sona kalan Aysu'yla yarıştı. Begüm ve Aysu arasında yapılan düello oyununun kazananı ise Aysu oldu.

BEGÜM GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

final yarışını kaybederek Survivor hayallerine veda eden Begüm gözyaşlarına hakim olamadı. Yarışmada kalmanın kendisine çok iyi geldiğini söyleyen Begüm "Pozitif kalmaya çalışıyorum, hayatımda da zor durumlardan kendimi pozitif kalmaya çalışarak çıkarttım. Amatabii ki çok üzgünüm şu an. Evde otururken Survivor'da deneyimlemek istediğim çok şey vardı. Survivor'u çok seviyorum, burada olmayı çok seviyorum, çok sevdim ve bütün arkadaşlarım çok güzel destek verdiler bana kırmızı takım da. Hepsine çok teşekkür ederim hepsine" ifadelerini kullandı.