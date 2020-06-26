Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu - Son Dakika

Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu

Survivor 2020'nin dün akşam yayınlanan bölümde yarışmacılar Annenize Sorduk oyununu oynadı. Yarışmacılar, son model lüks bir otomobili kazanmak için kıyasıya yarıştı. Eğlenceli geçen oyunda kahkahalarda eksik olmadı.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi.Survivor'da kalan son 7 yarışmacı son model bir araba için mücadele etti. Annenize Sorduk adlı oyunu oynayan yarışmacılar, annelerine sorulan soruların cevaplarını tahmin etmeye çalıştılar.

Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Bakan Koca gece vakti paylaşıp uyardı: 'Virüsün yayılma hızı azaldı' bilgisi yanlıştır
Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşımda bulunan şüphelinin cezası ev hapsine çevrildi

ARABAYI GÖRÜNCE AĞIZLARI AÇIK KALDI

Survivor 2020'de araba için müthiş bir mücadele yaşandı. Berkan, Cemal Can, Sercan, Elif, Barış, Nisa ve Yasin'in yarıştığı oyunda oldukça eğlenceli görüntüler ekranlara yansıdı. Yarışma öncesi arabayı gören yarışmacılar adeta çılgına döndü.

BERKAN VE ELİF FİNALE KALDI

Oyunda arabaya veda eden ilk isim Yasin olurken son 4'e Berkan, Elif, Cemal Can ve Nisa kaldı. Son 4'lüde müthiş bir çekişme olurken, annelerinin verdikleri cevabı en çok tahmin eden 2 isim Elif ve Berkan oldu. Böylelikle 2 yarışmacı Survivor'da araba ödülü için finalde yarışmaya hak kazandı.

İKİNCİ KEZ ARABA KAZANDI

Araba finalinde içlerinden 2 dakika sayan yarışmacılar bir yandan da Murat Ceylan'ın kafa karıştırıcı sorularıyla uğraştılar. Yarışmacıların ter döktüğü oyunda yarışmacıların 2'side arabanın kapısı doğru zamanda açtı ve 2-2'lik bir durum oldu. 3 tur üzerinden oynanan ve 3 olanın kazanacağı oyunun sonunda kapıyı en doğru zaman açan ve büyük araba ödülünü kazanan isim Elif oldu. Böylelikle Elif son model bir arabanın sahibi oldu.

Elif, yarışmada daha önceki arana ödülünü kazanan ilk kadın yarışmacı olmuştu.

Cemal Can, Araba, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 07:31 

Son Dakika Magazin Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu - Son Dakika Magazin
YORUMLAR (2)
  • kamıl: araaba almıs yarısmacının tekrar yarısması yanlıs ve hak yemedır bu yarısmayı ve programı yapılan adaletsızlık tv8 e yakısmadı Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

Son Dakika

08:43 Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı 22:45 Kulisleri hareketlendiren fotoğraf! Necati Şaşmaz siyasete mi giriyor? 20:30 Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti 18:22 "Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı 16:42 Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 15:10 Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti 14:17 Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı 12:37 Hadise, marka tutkusuyla yine gündem oldu! Avuç içi kadar çantaya 5 bin TL ödedi 11:27 Duruşmalara katılmayan Metin Hara'ya zorla getirme kararı çıkarıldı 10:34 Arda Kural peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi 08:22 Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
08:34
Bakan Koca gece vakti paylaşıp uyardı: 'Virüsün yayılma hızı azaldı' bilgisi yanlıştır
08:07
Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşımda bulunan şüphelinin cezası ev hapsine çevrildi
07:48
Kurban kesimi "randevu" sistemiyle yapılacak
06:47
ABD Temsilciler Meclisi polisin aşırı güç kullanmasını yasaklayan tasarıyı onayladı
05:43
Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'e 100 bin Kovid-19 tanı kiti gönderdi
02:25
Aşırı hızın neden olduğu kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
01:16
Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'le ilgili çok konuşulacak sözler: Ben onun kolunu kestim, o benim sakalımı tıraş etti
00:31
Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik sözleri tepki çekti
00:27
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 08:53:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]